69-letnia mieszkanka Tarnobrzega została zmanipulowana przez przestępców i zainstalowała oprogramowanie AnyDesk do zdalnego łączenia się z komputerami. W ten sposób straciła ponad 12 tys. zł. Ponadto oszust wykorzystał dane kobiety i zaciągnął na jej konto pożyczkę na ponad 17 tys. zł.



O popełnieniu oszustwa, przy pomocy aplikacji internetowej AnyDesk, policjanci zostali poinformowani 12 lutego. Pokrzywdzą jest 69-letnia mieszkanka Tarnobrzega.

Skusiło ją 15 tys. dolarów

Funkcjonariusze ustalili, że kobieta, sprawdzając swoją pocztę malinową, zauważyła maila, z którego treści wynikało, że ma do odebrania 15 tys. dolarów. Skuszona wiadomością, postanowiła kliknąć w załączony do wiadomości link, a następnie w okienko „uzyskaj dostęp do swoich środków”. Zaraz po wykonaniu tych czynności z 69-latką skontaktował się mężczyzna, który wydał dyspozycję pobrania oprogramowania AnyDesk. Kobieta podała oszustowi swoje dane wrażliwe, adres kontaktowy z numerem telefonu oraz numer swojego konta bankowego.

Zainstalowane oprogramowanie przechwyciło kontrolę nad komputerem kobiety, która zauważyła, że z jej konta bankowego są dokonywane przelewy jej pieniędzy. Oszust dokonał 8 przelewów i zaciągnął na nazwisko kobiety pożyczkę w kwocie ponad 17 tys. zł. Mieszkanka Tarnobrzega straciła łącznie ponad 29 tys. zł. Poszkodowana o całym zdarzeniu powiadomiła policjantów. Postępowanie w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.

Policjanci ostrzegają

Pierwszy kontakt z ofiarą następuje zwykle przez e-mail, telefon lub komunikator.

Oszuści proszą o zainstalowanie programu do zdalnego pulpitu i zalogowanie się na konto bankowe. Najczęściej ofiara kuszona jest obietnicą szybkich zysków.

Co zrobić, by nie dać się oszukać?

Przede wszystkim nie udostępniajmy nikomu swojego konta bankowego i danych do logowania. Jeśli osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania naszych danych i danych konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania, rozłączmy się i zadzwońmy do biura obsługi klienta banku. Jeśli „konsultant” proponuje nam zainstalowanie oprogramowania typu AnyDesk, możemy być pewni, że to oszustwo.

