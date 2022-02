Zadbało o to m.in. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Rodziny „Kreatywne Podwórko”. Stowarzyszenie, dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zorganizowało „Zimowe Półkolonie z Kreatywnym Podwórkiem”. Półkolonie, odbywające się na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów, potrwają do piątku, 18 lutego.

Zadbają o dzieci w czasie pierwszego tygodnia ferii

– Głównym ich celem jest zapewnienie opieki oraz wypoczynku podczas ferii zimowych dzieciom, których rodzice są aktywni zawodowo lub z innych względów nie mogą zagwarantować w tym czasie należytej opieki. Podczas półkolonii dzieci będą mogły zobaczyć oraz nauczyć się jak ciekawie, aktywnie, a przede wszystkim razem można spędzać wolny czas – wyjaśnia Beata Kawka.

Dzieci ciekawie spędzą ferie w Stalowej Woli

W czasie trwających do piątku, 18 lutego, zajęć na dzieci czeka moc atrakcji. Organizatorzy zaplanowali m.in. wycieczkę do Rzeszowa i wizytę we flyparku, wyjście na lodowisko i do kina, a także ciekawe zajęcia w szkole, podczas których dzieci tworzyły łapacze snów.

