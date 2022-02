Na ostatniej sesji stalowowolscy rajcy przyjęli Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2022. Przy okazji tego punktu radna Renata Butryn wywołała temat mieszkań chronionych, których brakuje w Stalowej Woli, a które mogłyby stanowić przystań m.in. dla osób doświadczających przemocy czy osób niepełnosprawnych chcących się usamodzielnić.

– Na zespole interdyscyplinarnym wyraźnie wszyscy wskazaliśmy, że takie mieszkanie chronione dla osób doświadczających przemocy jest bardzo ważne, dla kobiet i dla kobiet z dziećmi. Jak również dla dorosłych dzieci, które nie potrafią, nie chcą żyć w atmosferze obserwowania czy doświadczania przemocy. Jeżeli rodzina doświadczająca przemocy, a szczególnie kobieta z dziećmi dostaje takie mieszkanie chronione, a funkcjonowanie takiego mieszkania wiąże się z kompleksową pomocą specjalistów psychologów, terapeutów, prawników, pracowników socjalnych to ta rodzina otrzymuje bardzo skuteczną pomoc. Takie mieszkania chronione dają poczucie bezpieczeństwa i równowagi emocjonalnej – mówiła radna Renata Butryn.

Radna przyznała, że w tegorocznym budżecie znalazły się środki na utworzenie mieszkania chronionego, ale biorąc pod uwagę chociażby ilość niebieskich kart w Stalowej Woli czy potrzeby osób niepełnosprawnych, które chciałyby nauczyć się samodzielnego życia w mieście potrzebna jest większa liczba mieszkań tego typu.

Trwają przygotowania do uruchomienia mieszkania chronionego

– Takie mieszkanie chronione jest tworzone. Są prowadzone w tej chwili prace projektowe. Budynek przy ulicy Sobieskiego 12 będzie poddany gruntownemu remontowi. Stworzona została już koncepcja rozlokowania pomieszczeń, ułożenia wszystkich mebli, instalacji. Prace są naprawdę zaawansowane i jest szansa na to, że w tym roku gmina będzie się ubiegała o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, co przyczyni się do tego, że to mieszkanie wreszcie powstanie – mówił Piotr Pierścionek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Radny Paweł Madej proponuje budowę nowego budynku na potrzeby mieszkań chronionych

Radny Paweł Madej zaproponował, aby zamiast remontować budynek przy Sobieskiego 12 wykorzystać należącą do miasta działkę i wybudować budynek, w którym można by wygospodarować miejsce na kilka mieszkań chronionych. – Przy ulicy Sobieskiego gmina Stalowa Wola posiada niedużą działkę, kilkuarową, na której można by wybudować tego typu mieszkania, nie dwa tak jak w tamtym budynku w tej starej ruderze, której remont nie wiem czy i tak nie będzie droższy jak budowa nowego obiektu. Wybudować tam nowy budynek, w którym zmieściłoby się co najmniej 6 takich mieszkań. Te środki zewnętrzne również można pozyskać na budowę całkowicie nowego obiektu – mówił radny Paweł Madej.

Mieszkania chronione na Osiedlu Ogrodowym?

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że wszystkie propozycje trzeba przedyskutować, rozważyć i wybrać najlepsze w tym przypadku rozwiązania. – Radni są przed debatą na temat regulaminu dotyczącego, przyznawania mieszkań w ramach, Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Na Osiedlu Ogrodowym, które jest najszybciej do realizacji mamy 263 mieszkania. Zgodnie z ustawą o SIM, Rada Miasta ma prawo przejąć część tych mieszkań do tego typu działań. Nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy poddali to ponownej dyskusji, położyli na stole wszystkie propozycje również z zespołem interdyscyplinarnym – mówił włodarz miasta.