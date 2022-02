Pierwszy historyczny medal Mistrzostw Polski dla utworzonego końcem grudnia Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola zdobyła sztafeta mieszana 4×400 m w kategorii U-18 w składzie: Marek Grykałowski, Kornelia Butryn, Natalia Cygan i Jakub Bembenek.

Debiutował w mistrzostwach Polski KKL Stal, także dla oddanej w tym roku hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie były to pierwsze zawody rangi mistrzostw Polski. Na starcie stanęło blisko 1000 zawodników i zawodniczek w dwóch kategoriach wiekowych, do lat 18 i do lat 20. Medale zdobywali lekkoatleci 95 klubów!

Jeden z nich, ten najcenniejszy pojechał do Stalowej Woli. W trzecim dniu mistrzostw, w niedzielę o godzinie 14.05 rozpoczęła się pierwsza z trzech serii sztafet mieszanych 4×400 m w kategorii U-18. Stalowcy nie dali swoim rywalom żadnych szans. Bieg rozpoczął Marek Grykałowski, po nim pałeczkę przejęła Kornelia Butryn, na trzeciej zmianie biegła Natalia Cygan, a bieg kończył Jakub Bembenek.

Stal wygrała w znakomitym stylu, czasem 3:40,46. Drugie miejsce, ze stratą 3 sekund, zajął SKLA Sopot (3:43,43), a trzecie MKS-MOSM Bytom (3:46,96). Jak się za chwilę okazało był to najszybszy bieg. Tylko sztafecie Stali Ostrów Wlkp. udało się prześcignąć ekipę z Bytomia i to ona stanęła na podium obok zwycięskiej Stali i „srebrnej” sztafety z Sopotu.