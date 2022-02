Rusza proces modernizacji zabytkowego dworca kolejowego w Stalowej Woli-Rozwadowie. 14 lutego br. PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy robót. Inwestycja ma być gotowa latem 2023 roku.

Historia dworca sięga 1888 roku. Wtedy też, przy okazji budowy linii kolejowej pomiędzy Rozwadowem a Dębicą, wybudowano jego część północną wraz z łącznikiem, natomiast pod koniec XIX wieku powstała część południowa o bliźniaczym wyglądzie, wzniesiona przy okazji uruchomienia linii kolejowej pomiędzy Rozwadowem a Przeworskiem. Dziś stanowi on jeden budynek, który przejdzie kompleksową przebudowę.

Modernizacja dworca z poszanowaniem jego historii

– Rozpoczynamy przebudowę, modernizację dworca kolejowego Stalowa Wola – Rozwadów zgodnie z zapowiedzią sprzed kilku miesięcy, kiedy z wykonawcą projektu i prac budowlanych podpisywaliśmy umowę. Te prace potrwają do lata 2023 roku. Inwestycja za ponad 12 mln zł, realizowana ze środków budżetu państwa i środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – informuje Wojciech Zabłocki, pełnomocnik zarządu PKP S.A. ds. inwestycji.

Renowacji zostanie poddana m.in. elewacja wraz ze znajdującymi się na niej detalami architektonicznymi, tj. m.in. gzymsami czy opaskami dookoła okien i drzwi. Kolorem dominującym będzie beż. Detale zostaną utrzymane w odcieniu starej bieli, a odtworzona na wzór historycznej stolarka okienna i drzwiowa będzie ciemnobrązowa. Kolorystka elewacji będzie współgrała z nowym, wykonanym z dachówki karpiówki dachem o kolorze wypalanej gliny. Na elewacji pojawią się przestrzenne, podświetlane napisy „dworzec kolejowy” (od strony miasta) oraz Stalowa Wola Rozwadów z logotypem Polskich Kolei Państwowych S.A. (od strony peronów). Ciekawostką jest odtworzenie na elewacji południowo-wschodniej historycznego napisu „Rozwadów”. Całość osiągniętego w ten sposób efektu estetycznego podkreśli nocna iluminacja dworca.

– Mieszkańcy Stalowej Woli, a szczególnie mieszkańcy Rozwadowa czekali na przebudowę dworca PKP Stalowa Wola – Rozwadów od wielu lat. Ta inwestycja jest tutaj bardzo mocno oczekiwana. Dzięki tej inwestycji dworzec odzyska swój dawny blask, naprawdę będzie taką realną perełką tego zabytkowego osiedla Stalowej Woli – mówił wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Olbrzymią metamorfozę przejdzie przestrzeń obsługi podróżnych. Hol pełniący funkcję poczekalni będzie mieścił się na parterze północnej części budynku. W wystroju wnętrza postawiono na połączenie elementów historycznych z nowoczesnością. Zaplanowano rekonstrukcję historycznej posadzki złożonej z kwadratowych beżowych płytek, którą uzupełnią ornamentalne płytki w kolorze beżowym i czerwonym. Ma ona współgrać z nowoczesną szarością ścian oraz bielą stolarki okiennej i drzwiowej. W holu podróżni znajdą ergonomiczne ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy pociągów oraz elektronicznie tablice przyjazdów i odjazdów pociągów. W jego sąsiedztwie zaprojektowano pomieszczenie kasy biletowej, toalety oraz niewielki lokal komercyjny. Tuż nad przestrzenią obsługi podróżnych, na pierwszym piętrze, zaplanowano pomieszczenia dla spółek kolejowych oraz posterunek Straży Ochrony Kolei. Pozostałe przestrzenie, zarówno na parterze i piętrze zajmą lokale na wynajem.

Obiekt przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej i środowiska

– Modernizacja dworca kolejowego w Rozwadowie to ważna inwestycja z punktu widzenia przede wszystkim kwestii środowiskowych. To wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska w postaci oświetlenia LED czy elementów, które będą zmniejszać zużycie energii. To co dla mnie jako wiceministra funduszy i polityki regionalnej również bardzo istotne, to kwestie związane z rozwiązaniami dostępnościowymi, tymi rozwiązaniami, które pozwolą korzystać każdemu z nas, niezależnie od stopnia sprawności z tego nowego, zmodernizowanego dworca – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Wyeliminowane zostaną bariery architektoniczne oraz wprowadzone liczne usprawnienia. Wśród nich m.in. ścieżki prowadzące z polami uwagi, oznaczenia w alfabecie Braille’a, mapy dotykowe dworca czy windy. Przebudowa dworca w Stalowej Woli-Rozwadowie to również krok w kierunku ekologii i poprawy bezpieczeństwa. W budynku i jego otoczeniu pojawi się nowoczesne i energooszczędne oświetlenie zrealizowane w technologii LED wraz z automatyką sterującą. Energia cieplna będzie produkowana za pomocą niskoemisyjnych kotłów gazowych. Dodatkowo ogrzewanie dworca wesprze wentylacja z odzyskiem ciepła. Z kolei, żeby uniknąć jego strat zostanie zamontowana nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz kurtyny powietrzne przy wejściach do holu. Z innych rozwiązań proekologicznych warto wspomnieć o systemie BMS (Building Management System) zarządzający instalacjami i urządzeniami w budynku oraz optymalizującym zużycie energii cieplnej, elektrycznej i wody. Niewątpliwym krokiem w kierunku ekologii będzie również utylizacja dotychczasowego poszycia dachu z eternitu.

Niemy świadek historii

– Dworzec w Rozwadowie, to nie tylko ważne miejsce pod względem społecznym, gospodarczym, komunikacyjnym, ale to również wyjątkowe miejsce pod względem historii miejsca, w którym przyszło nam żyć – w Stalowej Woli, Rozwadowie, bo to miejsce, które jest świadkiem ważnych momentów historii – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na dworcu i w jego otoczeniu zostaną zainstalowane nowoczesne systemy: monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe. Inwestycja obejmie również najbliższe otoczenie dworca. Zostaną ułożone nowe chodniki oraz wytyczone miejsca postojowe, a także uporządkowane tereny zielone. Nowością będzie wiata rowerowa, która pomieści łącznie osiem stojaków dla 16 jednośladów. Na dotychczasowym miejscu pozostanie również pomnik w formie ośki kolejowej.

– Ten dworzec to historia. Bardzo dobrze pamiętam z młodych lat jak niejednokrotnie na tym dworcu wsiadałem czy wysiadałem jeżdżąc pociągiem do Lublina, do Warszawy. Teraz to jest już zupełnie inna rzeczywistość. Jest linia kolejowa na trasie do Lublina, niedługo powstanie piękny, odnowiony dworzec, więc warunki obsługi podróżnych będą wspaniałe i tak należy działać. Kolej jest ekologicznym transportem, to też ogromna możliwość przewozu dużych ładunku – powiedział starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.