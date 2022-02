Do 30 czerwca każdy właściciel budynku musi zgłosić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) czym ogrzewa swój dom. Przepisy o CEEB weszły w życie w lipcu zeszłego roku. Jednak w dalszym ciągu niewiele gospodarstw wypełniło deklaracje. W Stalowej Woli zrobiło to zaledwie 14 proc. właścicieli. W gminie Harasiuki zaledwie 3 procent. Niezłożenie deklaracji w terminie może skutkować grzywną w wysokości do 500 zł, która może wzrosnąć nawet do 5000 zł, jeśli sprawa trafi na drogę sądową.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Od 1 lipca ubiegłego roku wszedł obowiązek złożenia do CEEB deklaracji dotyczącej źródeł ciepła.

Kto składa deklarację?

Deklarację do CEEB zobowiązany jest złożyć właściciel lub zarządca budynku, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie.

Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić?

W deklaracji wyszczególnione są źródła, które należy zgłosić, są to:

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,

– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,

– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,

– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,

– piec kaflowy na paliwo stałe,

– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,

– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,

– kocioł olejowy,

– pompa ciepła,

– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,

– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Urządzeń, których nie ma wskazanych w deklaracji nie zgłaszamy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, są to np. panele fotowoltaiczne czy klimatyzatory.

Ważna klasa kotła

W deklaracji, oprócz źródeł ciepła, dla pozycji: kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy, kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem należy wskazać klasę oraz liczbę zainstalowanych kotłów na paliwo stałe, a także rodzaj paliw stałych, jakie są w nich używane. Klasę kotła możemy znaleźć na tabliczce znamionowe albo w dokumentach gwarancyjnych. Wymienione w deklaracji klasy to: poniżej klasy 3 lub brak informacji, klasa od 3 do 5, ekoprojekt. Paliwa stałe, które należy wskazać to: węgiel i paliwa węglopochodne, pellet drzewny, drewno kawałkowe oraz inny rodzaj biomasy.

Jak wypełnić deklarację CEEB?

Deklaracje można wypełnić i przesłać na dwa sposoby: w wersji elektronicznej lub papierowej.

Elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany. A w wersji papierowej, składając ją osobiście w urzędzie miasta lub gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:

www.gunb.gov.pl/stro na/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Na zgłoszenie źródła ciepła, które było kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca zeszłego roku obywatel ma aż 12 miesięcy,, termin ten mija 30 czerwca 2022 roku. Natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca ub. roku termin złożenia deklaracji ulega znaczącemu skróceniu i mamy na to tylko 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Urzędnik, który otrzymał deklarację w wersji papierowej wprowadza ją do systemu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia jej przez obywatela – w przypadku zgłoszenia źródeł ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomionych przed 1 lipca. Deklarację dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych po 1 lipca br. urzędnik ma obowiązek wprowadzić do systemu w terminie 30 dni.

Ile złożono deklaracji w naszym regionie?

Jak wynika z danych przedstawionych przez CEEB, w naszym regionie niewiele gospodarstw domowych złożyło już deklaracje. Najwięcej zrobiło to w gminie Rudnik nad Sanem. Tu deklaracje złożyło 24 proc. (811 z 3347) zobowiązanych.

Ile deklaracji złożono w pozostałych gminach:

– Radomyśl nad Sanem – 21 proc. (566 z 2610 zobowiązanych),

Jarocin – 18 proc. (293 z 1624),

Ulanów – 17 proc. (504 z 2836),

Pysznica – 15 proc. (855 z 5501),

Zaklików – 15 proc. (500 z 3284),

Stalowa Wola – 14 proc. (744 z 5152),

Nisko – 12 proc. (822 z 6494),

Jeżowe – 9 proc. (271 z 3007),

Bojanów – 9 proc. (242 z 2590),

Krzeszów – 9 proc. (136 z 1470),

Zaleszany – 5 proc. (271 z 5151).

Najmniej gospodarstw domowych wypełniło deklaracje w gminie Harasiuki. Zrobiło to zaledwie 3 proc. zobowiązanych, czyli zaledwie 68 z 2054 gospodarstw domowych.

