W tym roku przypada 80. rocznica utworzenia Armii Krajowej. 14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową (AK), która była największą podziemną organizacją zbrojną w czasie II wojny światowej. Dla Polaków jest symbolem walki o niepodległość, patriotyzmu i męstwa.

W niedzielę 13 lutego br. rozpoczęły się stalowowolskie obchody okrągłej rocznicy utworzenia Armii Krajowej.

– Rozpoczynamy całoroczne obchody 80. rocznicy powołania Armii Krajowej. Jest to szczególna data, 80 lat od momentu powołania Armii Krajowej – sił zbrojnych państwa podziemnego. To ważny moment w historii. W związku z tą rocznicą przez cały rok będziemy chcieli organizować różne spotkania, wydarzenia. Koledzy robią film, który zaprezentujemy już niebawem. Ci którzy chcą uczcić pamięć żołnierzy i w ogóle Armii Krajowej będą mogli w tym uczestniczyć i to będzie na pewno bardzo ciekawe. Generalnie priorytetem naszym jest zawsze upamiętnianie naszych lokalnych struktur. Armia Krajowa działała dosyć prężnie tutaj w Stalowej Woli i w Rozwadowie, nie tylko były oddziały takie liniowe, był oddział dywersyjny KEDYW-u, podlegały nam dwa odziały partyzanckie. Tu się sporo działo. Staramy się zawsze by pamiętać szczególnie o tych lokalnych bohaterach. Naprawdę mamy bardzo ciekawe postacie i bardzo zasłużone dla niepodległej Polski – mówił Marek Wróblewski, prezes zarządu Fundacji KEDYW.

14 lutego 1942 r. powołana została Armia Krajowa

14 lutego 1942 r. utworzona została Armia Krajowa, która była największą podziemną organizacją zbrojną w Europie w czasie II wojny światowej. Armia Krajowa była konspiracyjną organizacją wojskową stanowiącą integralną część Sił Zbrojnych RP. Podlegała Naczelnemu Wodzowi i Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

– Konspiracja wojskowa istniała na okupowanych terytoriach już wcześniej. We wrześniu 1939 r. powołana została Służba Zwycięstwu Polski, przekształcona wkrótce w Związek Walki Zbrojnej, jak również liczne organizacje niezależne. Rozkaz Naczelnego Wodza o powołaniu AK miał na celu ich scalenie. Zadaniem Armii Krajowej był udział w odbudowie państwa polskiego przez walkę zbrojną, której fazą kulminacyjną miało być ogólnonarodowe powstanie. Podstawowymi formami działania były sabotaż, dywersja i propaganda. W późniejszym okresie przystąpiono do działań partyzanckich – czytamy na stronie sejm.gov.pl.

Kolejnymi dowódcami AK byli generałowie: Stefan Rowecki ps. Grot – do 30 czerwca 1943 roku, Tadeusz Komorowski ps. Bór – do 2 października 1944 roku, Leopold Okulicki ps. Niedźwiadek – do 19 stycznia 1945 roku.

Oddali hołd żołnierzom AK

Stalowowolskie obchody 80 rocznicy powołania Armii Krajowej rozpoczęły się przy mauzoleum na cmentarzu komunalnym gdzie zgromadzeni pomodlili się w intencji zmarłych i zamordowanych, złożyli wieńce, zapalili znicze. Kwiaty składano także m.in. na grobie Antoniego Kislingera, ostatniego komendanta obwodu Nisko-Stalowa Wola Armii Krajowej i na pomniku Kazimierza Pilata, komendanta obwodu Nisko-Stalowa Wola AK w Parku Miejskim. W intencji żołnierzy Armii Krajowej obwodu Nisko-Stalowa Wola w kościele św. Floriana odprawiona została msza święta.

Planują upamiętnienie Bolesława Usowa ps. Konar

– Nasza organizacja Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola upamiętnia na co dzień Armię Krajową. Obecnie jesteśmy w takim projekcie gdzie będziemy upamiętniać postać porucznika Bolesława Usowa ps. Konar, który dowodził jednym z największych oddziałów partyzanckich działających w Lasach Janowskich. Do tego oddziału należeli ludzie, którzy pochodzili ze Stalowej Woli przede wszystkim, ale też i z okolic, z Jastkowic, Pysznicy, Ulanowa. 80 rocznica powołania Armii Krajowej jeszcze bardziej nas mobilizuje, żeby to wydarzenie w tym roku miało miejsce. To będzie upamiętnienie w postaci tablicy informacyjnej w miejscu gdzie został aresztowany, do tego będzie kapliczka z takim dodatkowym elementem – pień z konarem, ponieważ miał pseudonim Konar. Na tym konarze będzie orzeł partyzancki. To będzie w miejscowości Huta Krzeszowska. Są już rozmowy prowadzone z IPN-em i jeszcze z innymi organizacjami, które mają nas wspomóc – mówił Zbigniew Markut prezes ŚZŻAK Koła Obwodu Nisko-Stalowa Wola.

Organizatorami obchodów 80. rocznicy powołania AK są Fundacja KEDYW, 322 Kompania Lekkiej Piechoty Stalowa Wola, miasto Stalowa Wola oraz ŚZŻAK Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola.