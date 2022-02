Powiat Stalowowolski kolejny już raz został laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów. W edycji za 2021 rok, w organizowanym przez Związek Powiatów Polskich rankingu, uplasował się na wysokim – 7. miejscu.



Kolejny rok z rzędu jury konkursu organizowanego przez Związek Powiatów Polskich wybrało najlepsze, najbardziej rozwojowe samorządy. Aby wyrównać szanse wszystkich uczestników, ZPP organizuje swój ranking w rozbiciu na kilka kategorii: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. Tytuł Laureatów Rankingu Powiatów przyznawany jest każdego roku samorządom, które zdobyły w nim miejsca od 2 do 15. Natomiast jego zwycięzca jest ogłaszany Liderem Rankingu.

Powiat Stalowowolski uplasował się na 7 pozycji

Ranking jest aktualizowany na bieżąco przez ekspertów w trybie online i trwa przez cały rok. Powiat Stalowowolski jest oceniany w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, w której za 2021 rok uplasował się na 7. pozycji.

– Już 3. rok z rzędu jesteśmy klasyfikowani wśród laureatów, czyli najlepszej „15” w kraju. W 2019 roku było to 10. miejsce, w 2020 – 12., a za ostatni – 2021 rok, awansowaliśmy na miejsce 7. Regularnie jesteśmy w krajowej czołówce, a nawet jak widać – umacniamy swoją pozycję. Jestem z tego bardzo zadowolony, tym bardziej że nie jest to jeden z tych rankingów, w których wysokie lokaty są związane z uiszczeniem odpowiednich opłat. Ten konkurs jest bezpłatny, prowadzony przez ZPP w sposób bardzo skrupulatny i rzetelny, a co najważniejsze – bezstronnie oceniający pracę poszczególnych samorządów. Dlatego tym bardziej cieszy mnie dobry wynik w tej najliczniej obsadzonej przez powiaty kategorii. To pokazuje, jak dobrze radzimy sobie na tle innych polskich powiatów o podobnej wielkości i potencjale – komentuje Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Na taki wynik wpływa wiele czynników

Oceniając powiaty, eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Zwycięzcą rankingu za 2021 r. w kategorii powiatów do 120 tysięcy mieszkańców, został Powiat Raciborski.

