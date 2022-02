Stal Stalowa Wola rozegrała kolejny sparing – szósty w okresie przygotowawczym do rundy wiosennej – a jej rywalem był lider 4-ligi podkarpackiej, KS Wiązownica.

W pierwszej połowie górowała „Stalówka”, choć to goście stworzyli sobie pierwsi stuprocentową sytuację do zdobycia bramki. W 10. minucie Stal objęła prowadzenie. Rzut karny zamienił na gola Kamil Radulj. Ten sam zawodnik jeszcze dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców w tej połowie. W 34. minucie popisał się celnym uderzeniem z rzutu wolnego z zza linii pola karnego, a chwilę później wykorzystał chaos w defensywie rywali i trafił do siatki z pola karnego.

W 43. minucie Radulj mógł zapisać na swoje konto czwartą bramkę, ale nie wykorzystał karnego. Pomocnikowi Stali nie udało się przechytrzyć bramkarza Wiązownicy. Chciał trafić do siatki a’la Panenka, ale bramkarz nie zareagował przedwcześnie i na stojąco złapał piłkę w ręce.

Po przerwie na plac gry wyszła zupełnie inna jedenastka Stali i mecz się wyrównał. W 73. minucie jedynego gola w tej części gry zdobył dla gości Jańczak. Uderzył celnie z ponad 25 metrów.W sobotę, 18 lutego Stal zmierzy się na wyjeździe z 1-ligową Sandecją, a w środę, 22 lutego, na sztucznej płycie PCPN z rezerwami Bruk-Bet Termalica Nieciecza

STAL STALOWA WOLA – KS Wiązownica 3-1 (3-0)

1-0 Radulj (10 – rzut karny), 2-0 Radulj (34 – rzut wolny), 3-0 Radulj (35), 3-1 Jańczak (73).

STAL: Wietecha – Wojtysiak, Hudzik, Pietrzyk, Olszewski, Stelmach, Duda, Radulj, Barata, Wojtak, Grabarz oraz Konefał, Zięba, Khorolskyi, Jopek, Pioterczak, Szifer, Davidik, Stępniowski, Książek, Mucha, Skrzyniak