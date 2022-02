W Stalowej Woli odbyły się konsultacje programu rozwoju transportu dla Podkarpacia. Plan przewiduje, że w ciągu ośmiu lat w tej dziedzinie doczekamy się rewolucyjnych zmian.

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie rozpoczął konsultacje projektu Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do 2030 r. Jego główne założenia to zwiększenie dostępności województwa do krajowych i międzynarodowych korytarzy transportowych, lepszy dojazd do Warszawy, poprawienie połączeń z sąsiednimi regionami oraz Słowacją i Ukrainą, ale też lepsze połączenia komunikacyjne wewnątrz województwa.

– Ten program jest dla nas bardzo ważnym dokumentem. Z jednej strony pokazuje nam rozwój systemów transportowych, a z drugiej strony będzie też dla nas takim dokumentem niezbędnym do spełnienia warunku podstawowego dla celu nr 3 Polityki Spójności UE. Czyli umożliwi nam wydatkowanie środków na transport z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia ale też i sięgnięcia po środki z programów krajowych – mówił w Stalowej Woli Paweł Wais, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

Trzy cele do zrealizowania

W swym założeniu program wypełniać będzie cele zmierzające do zwiększenia zewnętrznej i wewnętrznej dostępności transportowej przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu, ochronie środowiska naturalnego oraz efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego

– Wybraliśmy wariant pośredni, który z jednej strony będzie mocno osadzony w realiach transportowych, biorąc pod uwagę nasze województwo jest to oczywiście transport drogowy. Rozwój różnych możliwości transportowych również kolei. Chcielibyśmy rozwijać transport publiczny w oparciu o najwyższe parametry technologiczne, które będą najmniej emisyjne, to nam zmniejszy zatłoczenie ulic, poprawi też warunki środowiskowe – dodał Paweł Wais.

Jeżeli chodzi koszt realizacji postanowień programu, to w grę wchodzą miliardy złotych. Obecny w Stalowej Woli wicemarszałek województwa Piotr Pilch poinformował, że program ma być finansowany z wielu źródeł.

– Będzie kilka źródeł finansowania. Będą to na pewno środki krajowe i to będzie największa pula, bo na przykład modernizacja linii kolejowych będzie w całości finansowana ze środków krajowych. Na pewno to będą środki zapisane u nas w funduszach dla Podkarpacia, to będą też środki własne. Mówimy tutaj o miliardach złotych – mówił wicemarszałek.

Co z tego będzie miała Stalowa Wola?

Jak zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny, chce by Stalowa Wola stała się silnym ośrodkiem komunikacyjnym, transportowym zarówno jeżeli chodzi o komfort, bezpieczeństwo naszych mieszkańców, ale również ważne skrzyżowanie dróg na tle województw podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

– Tutaj na pewno w grę wchodzi droga szybkiego ruchu S74, która dla nas jest kluczowa jeżeli chodzi o podłączenie do sieci dróg krajowych, europejskich do centralnej Polski. Naszym wielkim wyzwaniem jest też komunikacja wokół Strategicznego Parku Inwestycyjnego – mówił prezydent.

Sieć komunikacyjna wokół wspomnianego Euro Parku ma kosztować 50 mln złotych.

– Mamy koncepcję zupełnie nowego układu komunikacyjnego, który wyprowadzałby cały ruch ciężki stroną południową do drogi szybkiego ruchu S19, dzięki temu stworzenie nowoczesnej przestrzeni dedykowanej dla wysokich technologii będzie wyprowadzać ruch poza Stalową Wolę a jednocześnie będzie bardzo dobra dla naszych nowych – dodał Nadbereżny.

Zdaniem prezydenta niezbędne są również nowe środki komunikacji stąd idea aby stworzyć profesjonalne lotnisko biznesowe w Turbi.

– Planujemy utwardzony pas startowy o długości 1300 metrów tak aby nie tylko obsługiwać loty biznesowe ale również średnie loty Cargo, by właśnie nasza strefa przemysłowa, biznes w Stalowej Woli mógł w pełni korzystać również z nowoczesnej komunikacji lotniczej. Szacujemy, że będzie to koszt między 30 a 35 milionów złotych – mówił prezydent.

Tworzony program rozwoju transportu ma za zadanie również skoordynować komunikację miedzy aglomeracjami pod kątem połączeń i różnych środków transportu. Do takiego wyzwania przygotowują się samorządy w ramach czwórmiasta: Stalowa Wola, Nisko, Tarnobrzeg i Sandomierz. W grę wchodzi: poprawa transportu publicznego, częstotliwość połączeń przez wspólne programy, dodatkowe tabory, integracja systemów pod względem biletów, roweru miejskiego, informacji pasażerskiej, która będzie zintegrowana we wszystkich miastach włączonych w ten projekt.

Przed Stalową Wolą konsultacje „Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko”, odbyły się w Rzeszowie i Przemyślu. Na zapoznanie się ze zmianami w transporcie czekają mieszkańcy kolejnych miast. Konsultacje potrwają do 7 marca.

Czytaj również:

Lucjusz Nadbereżny zasiada w Radzie Nadzorczej PGNiG Obrót Detaliczny