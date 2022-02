Agencja Rozwoju Przemysłu planuje w Stalowej Woli budowę nowoczesnego inkubatora przemysłowego. Obecnie ARP poszukuje wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego i wielobranżowej koncepcji projektowej. Obiekt ma stanąć przy ulicy gen. Tadeusza Kasprzyckiego.

Agencja Rozwoju Przemysłu ogłosiła przetarg na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz wielobranżowej koncepcji projektowej przyszłej inwestycji związanej z budową nowoczesnego inkubatora przemysłowego w Stalowej Woli.

– Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy planowane jest jeszcze w lutym. Jeśli z sukcesem wyłonimy wykonawcę, odbiór opracowania planowany jest na maj 2022. Koncepcja będzie stanowiła bazę do rozpoczęcia prac projektowych, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i realizacji robót budowlanych, których zakończenie planujemy w 2023 roku – informuje Miłosz Marczuk, rzecznik prasowy ARP.

Obiekt ma być zlokalizowany w Stalowej Woli na działce o powierzchni 17 681 m kw., będącej w użytkowaniu wieczystym ARP S.A. – w bezpośrednim sąsiedztwie hali ARP/ HSW S.A. przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego i innowacyjnego obiektu biurowo-produkcyjnego – inkubatora przemysłowego, stanowiącego połączenie funkcji budynku biurowo-usługowego i hali/hal produkcyjnej, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 5000 m kw. wraz z parkingiem, infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowaniem terenu.

Całość zabudowy charakteryzować będzie nowoczesna bryła architektoniczna, a sam obiekt zaprojektowany zostanie z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i ekologicznych.

Obiekt będzie umożliwiał wyodrębnienie niezależnych segmentów produkcyjnych z zapleczem biurowo-socjalnym, biurowych i laboratoryjnych, w układzie modułowym umożliwiającym elastyczne dysponowanie powierzchnią – moduły od ok. 100 m kw. do ok. 500 m kw., umożliwiające ulokowanie w nich niezależnych działalności. Infrastruktura techniczna i przyjęte rozwiązania przewidują niezależne funkcjonowanie wyodrębnionych segmentów z możliwością zarządzania budynkiem w tym rozliczania mediów.

Założenia dotyczące zagospodarowania terenu obejmują m.in. zachowanie możliwie największej ilości istniejącego zalesienia jako waloru ekologicznego, mogącego również pełnić funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną dla użytkowników.

– Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnych przestrzeni przemysłowych i biurowych, umożliwiających rozwój innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, które na początkowym etapie działalności, lub z uwagi na innowacyjne technologie, nie potrzebują dużych hal produkcyjnych. Tym, co wyróżnia projekt, na tle tradycyjnych hal przemysłowych, jest elastyczne podejście do podziału powierzchni, planowane rozwiązania proekologiczne i wzbogacenie obiektu o nowoczesne powierzchnie biurowe i usługowe – umożliwia to procesowe podejście do wykorzystania sąsiedztwa biznesu, tak aby rozwijać kooperację wielu uczestników lokalnego otoczenia biznesowego – informuje Miłosz Marczuk. Dodaje, iż pomysł kiełkował już od dłuższego czasu.

– ARP S.A. poprzez oddział w Tarnobrzegu zarządzający SSE ma stały kontakt z przedsiębiorcami i inwestorami prowadzącymi działalność gospodarczą w regonie. Sygnały o tym, że w regionie brakuje tego typu przestrzeni docierały do nas od dawna. W 2021 roku przeprowadziliśmy rozeznanie rynku w zakresie zapotrzebowania na mniejsze powierzchnie przemysłowe i nowoczesne powierzchnie biurowe i usługowe, przeprowadziliśmy wizyty studyjne w funkcjonujących w Polsce tego typu obiektach, zapoznając się z zaletami i wadami przyjętych rozwiązań – wyjaśnia rzecznik prasowy ARP.

– Impulsem do działania była decyzja o utworzenie Euro-Parku Stalowa Wola Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli o pow. 996 ha. Mając doświadczenia w tworzeniu stref przemysłowych, wiemy, że duże inwestycje szybko tworzą sieć kooperacji, a te potrzebują przestrzeni do rozwoju. Takim miejscem będzie nowy inkubator przemysłowy. Nowoczesne fabryki, które będą ulokowane na terenie Euro-Parku Stalowa Wola, wygenerują potrzebę współpracy z mniejszymi przedsiębiorcami, specjalistycznymi usługami, nowoczesnymi laboratoriami, całym ekosystemem biznesowym – chcemy stworzyć miejsce umożliwiające lokowanie się tych mniejszych kooperantów w Stalowej Woli – wyjaśnia Miłosz Marczuk.