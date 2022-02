Do 3 lat pozbawienia wolności grozi właścicielowi nielegalnych automatów do gier hazardowych. Taki sprzęt zabezpieczyli kryminalni z Niska wspólnie z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego, w jednym z lokali na terenie gminy Ulanów.

W niedzielę, 6 lutego, funkcjonariusze sprawdzili niewielki budynek znajdujący się na terenie gminy Ulanów. Od jakiegoś czasu był on w zainteresowaniu niżańskich policjantów. Kiedy weszli do środka ujawnili 3 automaty do gier hazardowych.

W trakcie kontroli, wewnątrz budynku znajdowało się trzech mężczyzn. Jeden z nich na widok funkcjonariuszy zaczął się dziwnie zachowywać i stał się bardzo nerwowy. W efekcie mundurowi znaleźli przy 22-latku woreczek z zawartością suszu roślinnego, prawdopodobnie marihuany. Młody mieszkaniec gminy Ulanów został zatrzymany.

Automaty do gier były niezgodne z przepisami

Ujawnione urządzenia zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego. W tej sprawie toczy się postępowanie karno-skarbowe. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym za prowadzenie gier hazardowych wbrew przepisom grozi grzywna, albo kara pozbawienia wolności do lat 3 albo obie te kary łącznie.

22-latek, u którego policjanci znaleźli susz roślinny, będzie odpowiadał przed sądem za posiadanie środków odurzających. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

