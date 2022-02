20 lat temu koszykarze Stali Stalowa Wola występowali w lidze…? No właśnie… Czy wiesz, w której lidze grała ta drużyna i które zajęła miejsce na koniec sezonu 2001/02?

Może tez wiesz, kto był najskuteczniejszym zawodnikiem tej drużyny tamtego sezonu, gdzie jest na zdjęciu i czym obecnie się zajmuje?

Tylko prawdziwy kibic stalowowolskiej koszykówki zna odpowiedź na to rozszerzone pytanie. Jeżeli nim jesteś, to udowodnij to, odpowiadając na to pytanie w komentarzu.