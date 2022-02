Radni miejscy dali zielone światło na przystąpienie miasta Stalowa Wola do związku stowarzyszeń pn. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) działa od 2002 roku, jako jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. Przystąpienie do PROT ma pomóc miastu pod kątem rozwoju ruchu turystycznego i kreowania pozytywnego wizerunku gminy.

– Nasze wstąpienie do PROT-u jest uzasadnione pod względem już podjętych wspólnych działań i naszej oceny bardzo pozytywnej tej organizacji, przede wszystkim pod względem wydarzeń i włączenia miasta Stalowej Woli w cały proces promocji turystycznej regionu, województwa podkarpackiego. Daje nam to wejście we współpracę pomiędzy organizacjami, włączenie się w cały proces wspólnej promocji. Jest to szczególnie ważne dlatego, że w tej chwili nowa perspektywa finansowa tworzy dobre narzędzia do opracowywania programów dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych – przekonywał prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Czym jest PROT?

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna (PROT) działa od 2002 roku, jako jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych w Polsce. PROT zrzesza ponad 100 członków, w tym najatrakcyjniejsze turystycznie miasta i gminy, stowarzyszenia, uczelnie wyższe, instytucje kultury czy firmy z sektora turystycznego. PROT działa na podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej i ustawy Prawo o Stowarzyszeniach. Nadzór nad działalnością PROT sprawuje minister właściwy ds. turystyki.

PROT działa jako stowarzyszenie non-profit. Finansuje się ze składek członkowskich, dotacji, jak również działalności gospodarczej (wydawnictwa, ekspertyzy, szkolenia, itp.). Aktywnie zabiega też o środki z programów pomocowych i dotacji z budżetów administracji publicznej.

Głównym zadaniem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest wzmacnianie wizerunku województwa podkarpackiego jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. Prowadzi działania służące odkrywaniu i rozwojowi nowych produktów turystycznych, rozbudowie systemu informacji turystycznej, integracji środowisk turystycznych, koordynowaniu działań w zakresie planowania imprez turystycznych. PROT inicjuje, opiniuje i wspomaga plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu.

Jakie korzyści miastu przyniesie przystąpienie do PROT-u?

O efektach współpracy miasta i PROT mieszkańcy mogli się przekonać za sprawą imprezy pn. EtnoLas. Festiwal Kultury Lasowickiej.

– Świetne wydarzenie, które było w tamtym roku organizowane właśnie przez PROT, to jest EtnoLas. Wydarzenie, którego nakłady sięgnęły tylko na terenie miasta Stalowej Woli blisko 100 tys. zł. Bardzo ciekawe edukacyjne wydarzenie i dla najmłodszych i dla całych rodzin, pokazujące nasze silne strony właśnie związane z kulturą lasowiacką, która też w ramach klastra lasowiackiego, powinna jeszcze mocniej być obecna. Tutaj naprawdę mamy szansę na wytworzenie pewnych produktów turystycznych również marketingowych – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zdaniem włodarza miasta przystąpienie Stalowej Woli do PROT-u przyniesie gminie wiele różnorodnych korzyści.

– Ważne żeby miasto Stalowa Wola było aktywnym uczestnikiem, nie tylko pod względem promocji naszych potencjałów, które są w strukturze miasta, a więc naszej kultury promowanej przez MDK, bibliotekę czy muzeum, ale również większej promocji i włączenia podmiotów turystycznych działających na terenie miasta Stalowej Woli, przedsiębiorców prywatnych tj. hoteli, restauracji, innych podmiotów wykazujących taką aktywność. Brakuje wspólnego działania, wspólnej promocji, przedstawiania takiej oferty kompleksowej. To jest również wynik naszych doświadczeń, współpracy z dużymi inwestorami zagranicznymi, zainteresowanymi miastem Stalowa Wola, którzy chcieliby zobaczyć nasze usługi turystyczne, zsieciowane z innymi podmiotami, świadczącymi takie usługi w regionie. Chcemy połączyć te potencjały i współpracować – mówił prezydent Nadbereżny.

Radna Renata Butryn w swojej wypowiedzi sygnalizowała, że miasto Stalowa Wola chcąc przyciągnąć turystów musi wyróżnić się na mapie Polski ciekawym wydarzeniem cyklicznym, najlepiej o charakterze muzycznym czy związanym z szeroko pojętą sztuką.

Radny Mariusz Bajek zaznaczył, że miasto ma ciekawe festiwale, które warto byłoby wypromować. Radny wspomniał o festiwalu muzyki organowej w klasztorze, fiesta harmonica festiwal czy bożonarodzeniowych śpiewach cerkiewnych.

Radni wskazywali też na potrzebę promocji Stalowej Woli w kontekście zachowanych elementów architektury modernizmu, art déco.