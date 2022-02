Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli zaprasza na wystawę prac Witolda Stelamchniewicza „Science Non Fiction Horror Story”. Ekspozycja malarza grozy dostępna będzie od 11 lutego.

Ekspozycja czasowa w Galerii w Stalowej Woli stanowi kontynuację ostatnich projektów wystawienniczych artysty realizowanych w Częstochowie i Krakowie pod tytułami News for Lulu i More News for Lulu. Wystawa pokazuje prace nowe, ale też takie, które powstały w ciągu ostatnich kilku lat. Wiążą się one w sposób mniej lub bardziej bezpośredni z problematyką tzw. wizualizacji zła. Motywy obrazów są zaczerpnięte z archiwalnych fotografii. Przywołują postaci lub zdarzenia z przeszłości uwikłane w dramatyczne okoliczności związane z II wojną światową czy Holocaustem. Pewną przeciwwagą dla tej tematyki jest przywołanie motywów zła obecnych w kulturze za sprawą scen z filmów lub ich bohaterów, np. Lorda Vadera, postaci z Pancernika Potiomkina Sergieja Eisensteina czy z filmów propagandowych Leni Riefenstahl, które są jednocześnie dokumentem historycznym i dziełem sztuki.

Głównym przesłaniem pozostaje jednak swoisty komentarz do wydarzeń bieżących, choć nie za sprawą aktualnych dokumentów tylko materiałów historycznych, co uprzytamnia, że pewne zdarzenia czy zachowania ludzi względem siebie zawsze będą powracać.

Wystawie towarzyszy publikacja w postaci tzw. art book, która intencjonalnie pozbawiona została tekstów krytycznych czy jakichkolwiek innych.

Wernisaż wystawy odbędzie się 11 lutego o godzinie 17.