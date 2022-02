Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg na zadanie pn. „Dostawa pięciu elektrycznych autobusów miejskich dla gminy Stalowa Wola, w ramach realizacji projektu „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności”. Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało dotację z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Zielony Transport Publiczny.

W lipcu 2021 roku na konferencji prasowej z udziałem: ówczesnego ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki oraz prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Macieja Chorowskiego poinformowano, że Stalowa Wola znalazła się w gronie miast, które otrzymały dofinansowanie w pierwszej odsłonie programu Zielony Transport Publiczny.

Dotacja z Programu Zielony Transport Publiczny

Wniosek o dofinansowanie pod nazwą „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” został złożony przez gminę do NFOŚiGW w dniu 15 stycznia 2021 roku. W dniu 5 października 2021 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Zielony Transport Publiczny (Faza I). Dotacja przyznana miastu Stalowa Wola opiewa na 10,6 mln zł.

Dostarczone w ramach przetargu autobusy powinny mieć długość od 11,8 do 12,5 metrów, maksymalną wysokość – 3,4 metra, szerokość – od 2,4 do 2,55 metrów, łączną liczbę miejsc – minimum 79 miejsc, w tym liczba miejsc siedzących – 36, w tym minimum 12 miejsc dostępnych bezpośrednio z niskiej podłogi oraz jedno miejsce na wózek inwalidzki. Dopuszczalna masa całkowita to 19,5 tony. Autobusy powinny być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku i posiadać funkcję ograniczenia do maksymalnej prędkości 70 km/h.

15 miesięcy na realizację umowy

Oferty w przetargu można składać do 10 marca. Termin realizacji umowy to 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy (12 miesięcy dla dostawy pierwszych trzech autobusów oraz 15 miesięcy (3 kolejne miesiące) dla dostawy kolejnych dwóch autobusów).