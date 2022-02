W budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zainstalowano defibrylator AED. Urządzenie znajduje się na parterze budynku. Ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa petentów i pracowników.

Takie urządzenia coraz częściej instalowane są w miejscach użyteczności publicznej i w wielu instytucjach. Pozwalają na szybką reakcję w nagłych wypadkach i podtrzymaniu funkcji życiowych do czasu przybycia karetki. Powiat Stalowowolski zakupił defibrylator z własnych środków, za kwotę 6 tys. złotych.

W Starostwie Powiatowym zostało przeszkolonych 13 osób do obsługi tego urządzenia. Jednak nawet ktoś, kto nigdy nie miał do czynienia z tym sprzętem będzie umiał go obsłużyć. Przy urządzeniu jest umieszczona instrukcja obsługi, a ponadto wydaje ono także polecenia głosowe jak postępować z poszkodowanym.

Dzięki temu osoba udzielająca pomocy będzie to robiła prawidłowo, nawet w przypadku małego doświadczenia. Dodatkowo do defibrylatora zostały zakupione elektrody pediatryczne, dzięki czemu można udzielać pomocy dzieciom.