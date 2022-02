Stalowowolscy radni przegłosowali plan pracy komisji rewizyjnej na 2022 rok. Zanim zapadła ostateczna decyzja rajcy głosowali nad dwoma wnioskami formalnymi, pierwszy dotyczył rozszerzenia planu, drugi zaś zdjęcia jednego punktu z planu. Żaden z nich nie uzyskał wymaganej większości. Ostatecznie plan przyjęto w pierwotnie zaproponowanej formie.

W porządku obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej w Stalowej Woli znalazł się punkt dotyczący projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej.

W zaprezentowanym planie znalazły się następujące punkty: przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2022, kontrola MOPS w zakresie realizacji usług opiekuńczych w tym programów rządowych; asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, opieka wytchnieniowa oraz projekt Anioł Stróż w 2021 – pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w ramach obowiązującego prawa, opiniowanie wykonania budżetu miasta Stalowa Wola za 2021 rok i uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla prezydenta miasta, kontrola kompleksowa SPZOZ w Stalowej Woli za lata 2018-2021 pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym w ramach obowiązującego prawa, podsumowanie prac komisji rewizyjnej oraz przygotowanie i opracowanie planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2023.

Dwa wnioski o wprowadzenie zmian w planie pracy komisji rewizyjnej

– Nie wiem dlaczego SPZOZ ma przechodzić taką kontrolę, bo uważam, że jest rada społeczna i mamy dostęp do wszystkich papierów. Rozumiem jakiś wybrany obszar, ale to już pozostawiam wyjaśnieniom przewodniczącego komisji rewizyjnej – mówiła radna Renata Butryn. Ponadto złożyła wniosek o wprowadzenie do planu pracy komisji rewizyjnej punktu dotyczącego kontroli Centrum Usług Wspólnych pod kątem jakie zyski przynosi miastu funkcjonowanie CUW.

Radna Joanna Grobel-Proszowska natomiast złożyła wniosek o usunięcie z planu pracy komisji kontroli SPZOZ. – Jesteśmy jako radni członkami rady społecznej i doskonale znamy bieżącą sytuację, kłopoty, przestrzeganie prawa w tej jednostce – argumentowała swój wniosek radna. Żaden ze złożonych wniosków nie uzyskał wymaganej większości.

– Nie wszyscy radni są w radzie społecznej ambulatorium, SPZOZ w Stalowej Woli. Podczas dyskusji uznaliśmy, że warto by było zapoznać się z funkcjonowaniem tej jednostki. Tematów myślę, że jest tam dość dużo, również takich trudnych, dlatego uznaliśmy, że będzie to słuszne i potrzebne. Nie przypominam sobie też żeby taka kontrola była w tej placówce – mówił Łukasz Durek, przewodniczący komisji rewizyjnej.

Ostatecznie rada głosowała nad pierwotnie zaproponowanym planem. 14 radnych głosowało „za”, 5 radnych było „przeciw”, 3 „wstrzymało się” od głosu, jeden radny nie oddał głosu.