Z 4 do 10 łóżek powiększył się oddział udarowy w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli. Oddział musiał zostać wyremontowany i rozwinięty, ponieważ przybywa pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji na przykład po wylewie. By mogli wrócić do sprawności, trzeba pomóc im jak najszybciej.

Oficjalne przekazanie powiększonego oddziału udarowego w stalowowolskim szpitalu odbyło się 7 lutego. Oddział powstał w najstarszym pawilonie szpitala, w miejscu dawnego OIOM-u.

– Prace remontowe trwały od lipca, a ich koszt to 2 mln 145 tys. złotych. Razem z wyposażeniem oddział kosztował 3 mln 475 tys. złotych. Sam nowoczesny sprzęt to wartość 1 mln 320 tys. złotych z czego 1 mln 56 tys. złotych to były pieniądze uzyskane z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów, a 254 tys. pochodziło z budżetu Powiatu Stalowowolskiego – wyjaśnia Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Wśród zakupionego sprzętu znalazły się przede wszystkim: łóżka dla pacjentów z pneumatycznymi materacami antyodleżynowymi, kardiomonitory, zestaw pomp infuzyjnych, centrale monitorujące, aparaty USG, respirator oraz defibrylator do przywracania pracy serca.

– Na dzień dzisiejszy w oddziale pracuje 11 lekarzy w tym dwóch rezydentów, 24 pielęgniarki, 4 fizjoterapeutów, 2 psychologów ze specjalizacją logopedyczną, 4 sanitariuszy, opiekun medyczny i dwie sekretarki – dodaje dyrektor szpitala.

Oddział udarowy w Stalowej Woli jest jednym z lepszych w województwie

Oddział neurologii w Stalowej Woli leczy rocznie około 1500 osób, z czego między 300 a 400 to pacjenci po udarze mózgu.

– Żyjemy w erze chorób naczyniowych. Udary mózgu, zawały serca to bardzo częste choroby, które prowadzą do ciężkiego kalectwa i bardzo ważną rzeczą jest to, aby były leczone jak najszybciej w momencie kiedy powstaną. Po to właśnie zaistniały oddziały udarowe. Po to, żeby wzrosła świadomość społeczna na temat tego jakie są objawy udaru i że trzeba bardzo szybko reagować, bo wtedy możemy pomóc, na przykład wykonując zabieg trombolizy, czyli rozpuszczenia zatoru, który prowadzi do udaru mózgu. W tej chwili mamy również możliwość wykonania trombektomii. Ten zabieg wykonujemy w Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie. Zawozimy tam pacjentów po wstępnej kwalifikacji. Wielu takim ludziom już pomogliśmy – mówi lek. med. Agnieszka Janiszewska, ordynator oddziału.

Nowy oddział udarowy w szpitalu w Stalowej Woli przyjmie pacjentów za kilka dni, po wcześniejszym uzupełnieniu drobnego sprzętu medycznego.

