Po kilku latach intensywnej pracy nad wnioskiem do wpisu flisackich tradycji na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO procedura ma się ku końcowi. – 1 lutego otrzymaliśmy dobre informacje z Ministerstwa Kultury. Wszystkie sprawy formalne związane z wpisem są poprawne i zostały zaakceptowane przez UNESCO – mówi „Sztafecie” Kamil Chmielowski, cechmistrz Bractwa Flisackiego pw. św. Barbary w Ulanowie.

Flisactwo o krok od UNESCO

Jak wyjaśnia cechmistrz Chmielowski, decyzja o wpisie zapadnie na najbliższym zjeździe komitetu UNESCO, który planowany jest na tego roku. – Bardzo nas cieszy, że proces wpisu dobiegł końca i teraz tylko pozostaje czekanie na pozytywną decyzje – mówi cechmistrz. – Warto zaznaczyć, że wpis będzie również obejmował tradycje flisackie w innych krajach takich jak: Austria, Czechy, Niemcy, Łotwa i Hiszpania, ale to Polska i Bractwo Flisackie z Ulanowa jest liderem wniosku. Strona Polska była koordynatorem oraz ponosiła odpowiedzialność za wniosek i finanse związane z wpisem.

Flisacy z Ulanowa nie próżnują

W oczekiwaniu na ostateczną decyzję komitetu UNESCO, flisacy rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu turystycznego. Chcą m.in. zorganizować międzynarodowy flis z Jarosławia do Ulanowa. – Z racji planowanego wpisu na UNESCO rada Bractwa podjęła decyzje o organizacji flisu tradycyjną tratwą pod nazwą „Międzynarodowy Flis Szlakiem Błękitnego Sanu Jarosław- Ulanów 2022”. Chcemy, aby we flisie wzięli udział flisacy z państw z którymi wspólnie za pośrednictwem Ministerstwa Kultury złożyliśmy wniosek o wpis – wyjaśnia Kamil Chmielowski.

Międzynarodowy flis

– Spotkanie flisaków z różnych państw będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, poznania tradycji i sztuki flisackich z innych regionów Europy a także zacieniania więzi i współpracy międzynarodowej. Flis będzie podkreśleniem i udowodnieniem, że tradycje flisackie są wciąż żywe, a nasza polska tratwa wykonana przez flisaków z Bractwa Flisackiego jest najpiękniejsza w Europie. Planujemy również nakręcenie drugiej części filmu „Flisackie Tradycje Ulanowa”. Flis będzie możliwy jeżeli uda nam się pozyskać odpowiednie fundusze. Dlatego obecnie jesteśmy w trakcie składania odpowiednich wniosków i szukania sponsorów.

Bractwo Flisackie wybrało nowe władze

Warto dodać, że w styczniu odbyły się wybory nowych władz Bractwa. Na cechmistrza ponownie wybrany został Kamil Chmielowski. Na stanowisko cechmistrza wtórego wybrano: Grzegorza Kumika i Bartłomieja Kowalskiego. Skarbnikiem Bractwa został Bartłomiej Krawiec, a pisarzem – Marek Szałęga. Członkami zarządu Bractwa zostali: Jerzy Pachla, Eugeniusz Pająk, Franciszek Kopyto i Andrzej Szoja. W skład komisji rewizyjnej weszli: Andrzej Dankiewicz, Ryszard Kołodziej i Mateusz Bury.

