Już po raz szósty swój talent fotograficzny zaprezentowali uczniowie kierunku technik fotografii i multimediów Zespołu Szkół Nr 3 w Stalowej Woli. Ich czteroletni dorobek możemy oglądać na wystawie w Spółdzielczym Domu Kultury.

Tradycją już stało się, że właśnie absolwenci fotograficznych kierunków w „Ekonomiku” mają możliwość pokazania swoich prac w Spółdzielczym Domu Kultury i nie tylko, bo potem te wystawy wędrują po różnych miejscach. Na ekspozycji znajduje się ponad 50 prac, bo każdy z artystów prezentuje po dwa, trzy swoje zdjęcia.

– Kiedyś uczniowie technikum kończyli swoją naukę egzaminem dyplomowym dzisiaj się to pozmieniało, są egzaminy zawodowe z kwalifikacji więc ta wystawa jest świetną możliwością zaprezentowania swoich umiejętności zdobytych podczas czterech lata nauki. Kierunek fotografia to kierunek techniczny, ale też artystyczny, więc to jest wspaniała forma, żeby pokazać to czego się nauczyli, co lubią, jaka jest ich pasja – mówiła podczas wernisażu, który odbył się 4 lutego, Karolina Chciuk, nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS nr 3.

Tematyka prac była dowolna

– Można tu znaleźć różne zdjęcia: portrety, krajobrazy, martwą naturę, przyrodę. Mamy na przykład piękne krajobrazy z Malagi, bo dwie uczestniczki były w ramach stażu zawodowego w Hiszpanii i przywiozły stamtąd takie pamiątki. Jest więc kolorowo wielotematycznie i to jest nasza siła. Widzę tutaj wiele talentów i mam nadzieję, że fotografia będzie nie tylko pasją ale też sposobem na życie – dodała Karolina Chciuk.

Na wystawie znalazły się prce 14 uczniów, są nimi: Małgorzata Bidas, Dariusz Dudek, Nikola Herdy, Dominika Idec, Emilia Kowalska, Bartosz Maciejak, Łukasz Mierzwa, Nicol Paga, Kamila Panasiuk, Dominika Pelak, Joanna Sulich, Klaudia Szostak, Jakub Szwajkowski, Julita Ziółkowska.

To pomysł na życie

– Fotografią zainteresowałam się całkiem przypadkiem. Pewnego razu wzięłam aparat na koncert i moje zdjęcie po tym wydarzeniu zostało docenione a potem już dalej się to potoczyło. Najbardziej lubię fotografować zwierzęta, motoryzację i ludzi. Moje zdjęcia przedstawiają efekty naszej 4-letniej pracy na tym kierunku. Robione były podczas różnych plenerów i reportaży. Ogólnie chciałam pokazać różnorodność fotografii, by pokazać też siebie i to nad czym pracujemy w szkole – mówiła uczennica Joanna Sulich.

Swoją przyszłość z fotografią wiąże również Łukasz Mierzwa, który widzu w tym zawodzie wiele możliwości rozwoju.

– Moje zainteresowanie fotografią wzięło się od grafiki komputerowej. Wybrałem ten kierunek bo tu jest większy zakres tematyczny, ponieważ oprócz grafiki uczymy się też wielu innych rzeczy. Tematem moich prac, które znalazły się na wystawie były opuszczone miejsca, jak na przykład stare szklarnie. To są miejsca, które najbardziej lubię fotografować – mówił Łukasz Mierzwa.

W prezentowanej kolekcji ujrzeć można klasyczne podejście do wykonywanych zdjęć, jak również zupełnie nowatorskie wykonanie prac. Projekty przeplata młodość i doświadczenie, teraźniejszość i przeszłość, biel, czerń i kolor, klasyczne techniki fotograficzne i cyfrowa rzeczywistość.

Piątkowy wernisaż uświetniły występy taneczne zespołów działających przy Spółdzielczym Domu Kultury oraz wyśmienity catering.