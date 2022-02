7 lutego Maria Mirecka–Loryś obchodzić będzie 106. urodziny. Z tej okazji w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Racławicach zostanie odprawiona msza święta w intencji jubilatki. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 17.30.

Maria Mirecka-Loryś to legenda podziemnej Polski

Od początku okupacji działała w konspiracji. Należała do kierownictwa podziemia narodowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. W 1940 roku została komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet w powiecie niżańskim, a później w okręgu rzeszowskim. Była kurierką Komendy Głównej NOW. Tadeusz Bór-Komorowski awansował ją do stopnia kapitana.

Boża przemytniczka

Po wojnie wyjechała do Anglii, a następnie do USA, gdzie aktywnie zaangażowała się w pracę organizacji polonijnych. W latach 70. Maria Mirecka-Loryś razem z siostrą Heleną wyjeżdżała do Związku Radzieckiego, z pomocą dla Polaków, szczególnie kombatantów i łagierników. Ze względu na to, że przewoziła zabronione wówczas dewocjonalia, zyskała przydomek „przemytniczka Boża”.

Jubilatka za swoją działalność została odznaczona m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Pięć lat temu jubilatka zdecydowała się przenieść z Racławic do Warszawy, gdzie przebywa pod opieką bonifratrów.

Czytaj również:

Maria Mirecka – Loryś nagrodzona na festiwalu w Gdyni

Maria Mirecka – Loryś obchodzi 105. urodziny