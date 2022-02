Vítor Hugo Encarnação Freitas został nowym zawodnikiem Stali Stalowa Wola. 26-letni pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku.

Bareta – bo taki przydomek piłkarski nosi Portugalczyk – karierę piłkarską rozpoczął w juniorskim zespole CS Marítimo. W 2017 roku trafił na krótko do Sportingu Lizbona. Wrócił do Marítimo, a w roku 2020 wyjechał do Grecji i związał się z klubem Ergotelis. Nastepnie był zawodnikiem 2-ligowych: OF Lerapetra (grupa północna) i AO Trikala (grupa południowa). Z tym ostatnim rozwiązał umowę 31 stycznia 2022 roku i stał się wolnym zawodnikiem.

Bareta może poszczyć się w swoim piłkarskim CV występami w reprezentacjach młodzieżowych swojego kraju we wszystkich kategoriach wiekowych.

W sobotę Bareta zadebiutował po przerwie w drużynie Stali Stalowa Wola w sparingu z Polonią Bytom i zdobył drugą bramkę, a trzeciego gola strzeliła „Stalówka” po rzucie wolnym, podyktowanym za faul na nim – Hudzik zamknął głową dośrodkowanie Klepackiego.

Pół godziny po meczu Bareta podpisał umowę na grę w Stali do końca sezonu 2021/22.