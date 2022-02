Nie daj się zaskoczyć chorobie i zaplanuj badania profilaktyczne. 4 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Walki z Rakiem. To dobry czas, by samemu popatrzeć na swoje zdrowie.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY (CYTOLOGIA )



Do kogo kierowany jest program? Do kobiet wieku 25–59 lat, badanie można wykonać co 3 lata:



Jeśli występują czynniki ryzyka, takie jak zakażenie wirusem HIV lub HPV lub w przypadku

stosowania leków immunosupresyjnych badanie można wykonać również po roku.



Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macic y, po zakończeniu

kontroli onkologicznej ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Badanie w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie ginekologiczno–położniczym

zakontraktowanym przez NFZ, oraz w gabinecie położnej POZ posiadającej uprawnienia do

pobierania rozmazów cytologicznych w ramach zawartej umowy z NFZ (program realizowany jest

wobec osób zadeklarowanych na listę). Do ginekologa i położnej POZ nie jest wymagane skierowanie.



PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI (MAMMOGRAFIA)

Do kogo kierowany jest program? Do kobiet w wieku 50–69 lat, które spełniają jedno z poniższych

kryteriów:



nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat;



otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wy konania

ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami

ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka); mutacja w obrębie genów

BRCA1 lub BRCA2; nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o

charakterze złośliwym.

Wykaz pracowni stacjonarnych oraz miejsca postoju mammobusów



PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

Do kogo kierowany jest program? Do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych

kryteriów:



wiek powyżej 35 lat;



wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;



stwierdzenie strukturalnyc h aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;



znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną

monogenetycznie lub wieloczynnikową;



stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych

wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Wykaz placówek realizujących program

PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Do kogo kierowany jest program? Do osób które mają 35, 40, 45, 50 lub 55 lat, które:



złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;



u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie

ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób

układu krążenia, obciążonych czynnikami ryzyka chorób sercowo – naczyniowych.

B adanie w ramach programu można wykonać w każdym gabinecie lekarza POZ w ramach zawartej

umowy z NFZ. Program realizowany jest wobec osób zadeklarowanych na listę.



PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP)

Do kogo kierowany jest program? Etap podstawowy adresowany jest do osób > 18 r.ż. palących

papierosy, w tym – w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) – do kobiet i

mężczyzn pomiędzy 40 a 65 r.ż., którzy:



nie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w

ciągu ostatnich

trzech lat,



u których nie zdiagnozowano wcześ niej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym,

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Wykaz placówek realizujących program



PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO

Do kogo kierowany jest program? Do osób w wieku od 55 do 64 lat, które otrzymały imienne

zaproszenie. Możesz zrobić kolonoskopię również, jeśli jesteś w grupie: