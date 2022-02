Zgodnie z kilkuletnią już tradycją na początku lutego w koncertowym kalendarzu MDK pojawia się wydarzenie rodem z Międzynarodowego Forum Pianistycznego „Bieszczady bez granic” w Sanoku. W tym roku stalowowolskim melomanom zagrają młodzi, utalentowani pianiści z towarzyszeniem znakomitej Lwowskiej Orkiestry Kameralnej Akademia pod dyrekcją Igora Pylatyuka.

Usłyszeć będzie można koncerty fortepianowe Jana Sebastiana Bacha, Ludwiga van Beethovena oraz Fryderyka Chopina.

Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic” (MFP) to jeden z największych projektów edukacyjno-społecznych w Euroregionie Karpat. Na przełomie stycznia i lutego Sanok staje się Zimową Stolicą Pianistyki goszcząc każdorazowo do 500 uczestników

z kilkunastu krajów Europy.

Forum to wartościowa propozycja edukacyjna dla młodych pianistów, która głównie koncentruje się na wymianie wiedzy i doświadczeń artystycznych, współpracy w duchu tolerancji wokół wspólnych zainteresowań i pasji. Łączy w sobie pełen zakres wiedzy: od teorii po praktykę, od wiedzy po metody ćwiczenia, od zajęć zdrowotno-rehabilitacyjnych po zajęcia z zakresu biznesu w kulturze i promocji. To miejsce spotkań wybitnych artystów

i pedagogów z utalentowaną pianistycznie młodzieżą.

Światowy repertuar, mistrzowie tworzący muzyczny Parnas oraz utalentowani uczniowie ubiegający się w Sanoku o nagrody „Złoty Parnas” to kompilacja gwarantująca świetny, muzyczny wieczór.

Stalowowolska publiczność jeszcze chwilę (do września 2023 roku) będzie musiała poczekać na wydarzenia w wyremontowanych wnętrzach MDK. Póki co korzystamy z gościny innych instytucji kultury. Tym razem, we wtorek 8 lutego o godz. 19.00, spotkamy się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego.

XVII Międzynarodowe Forum Pianistyczne

BIESZCZADY BEZ GRANIC

pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Lwowska Orkiestra Kameralna AKADEMIA

Igor Pylatyuk – kierownik artystyczny, dyrygent

Artur Mykitka – kierownik, koncertmistrz

w programie koncerty fortepianowe:

J.S. Bach – d-moll BWV 1052 – Maurycy Czarnecki

J.S. Bach – f-moll BWV 1056 – Paulina Zubel

J.S. Bach – D-dur BWV 1054 – Maciej Łobos

L. van Beethoven – nr 3 c-moll op. 37 – Mykhailo Lukaniuk

F. Chopin – e-moll op. 11 – Ugnė Lamsaitytė

8 lutego 2022 / wtorek

godz. 19.00

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli

WSTĘP ZA ZAPROSZENIAMI *

Bezpłatne wejściówki do odbioru w sekretariacie Państwowej Szkoły Muzycznej

w Stalowej Woli w godz. 11.00 – 19.00.

* Przypominamy, że w związku z pandemią w pomieszczeniach zamkniętych obowiązuje

30% limit miejsc. Pozostałe pozostają do dyspozycji osób, które dobrowolnie okażą certyfikat szczepień obsłudze. Przypominamy również o obowiązku zasłaniania ust i nosa w obiekcie.