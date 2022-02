Obydwaj byli nie tak dawano piłkarzami Stali Stalowa Wola, kiedy nasza drużyna występowała w II lidze, a jutro (sobota, 5 lutego) zagrają przeciwko niej, broniąc barw Polonii Bytom.

W środę (2 lutego) „Stalówka” przegrała w towarzyskiej potyczce ze Zniczem w Pruszkowie 0:1 (Flisiuk 40), ale po meczu była chwalona przez obserwatorów tego spotkania. Pozytywnie o grze swoich podopiecznych wyraził się także trener Łukasz Bereta.

– Mecz był bardzo wyrównany. Mieliśmy kilka okazji strzeleckich i przynajmniej jedną powinniśmy zamienić na bramkę. Szkoda, bo stwarzamy sobie sytuację pod bramką przeciwnika, ale na razie nie potrafimy znaleźć drogi do bramki – powiedział po meczu w Pruszkowie, Łukasz Bereta.

Kolejnym sparingpartnerem „zielono-czarnych” będzie Polonia Bytom. Po raz ostatni obie drużyny zagrały ze sobą w 2 lidze, w sezonie 2016/17. Stal wygrała u siebie na Hutniczej 1:0 (Dziubiński), a w Bytomiu był remis 1:1 (Ceglarz – Gębalski z karnego). Stal zakończyła rozgrywki na 10. miejscu. Polonia spadła do 3 ligi i jest w niej już piąty rok.

Po rundzie jesiennej „niebiesko-czerwoni” zajmują 3. miejsce w III grupie śląskiej, ze stratą 5 punktów do klubu Łukasza Piszczka, czyli LZS-u Goczałkowice-Zdrój i 4 punktów do rezerwy Zagłębia Lubin.

Początek meczu Stal Stalowa Wola – Polonia Bytom, godzina 13 (boisko sztuczne PCPN przy ul. Hutniczej).