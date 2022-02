4 lutego premier Mateusz Morawiecki w Nowej Sarzynie otworzył „Laboratorium przyszłości”. Zespół Szkół w Nowej Sarzynie jest jednym z pierwszych w Polsce, w którym już realizowany jest ministerialny projekt. W otwarciu pracowni, oprócz premiera, uczestniczył także minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek.

Stworzą dzieciom szansę nauki na nowoczesnym sprzęcie

– Wiemy doskonale, że do słabej szkoły dzieci i młodzi ludzie nie bardzo lubią chodzić, przynajmniej większość, ale do szkoły, która w ciekawy sposób pokazuje wiedzę, do szkoły nowoczesnej, która potrafi dzieciom pokazać świat w bardzo ciekawy sposób nie trzeba ich często nawet budzić rano, bo same biegną z radością – mówił w Nowej Sarzynie premier Morawiecki. – Chcielibyśmy, by szkoła była dla dzieci, dla młodych ludzi, taką wspaniałą przygodą. Aby tak się stało potrzeba dobrego sprzętu, dobrego wyposażenia. Dlatego dziękuję bardzo panu ministrowi za niezwykle ciekawy projekt, który nazwaliśmy „Laboratoria przyszłości”. To projekt w którym każdy uczeń ma mieć dostęp do pewnego zestawu technologii, technik, które są technologiami nowoczesnymi, interesującymi, po to aby mógł rozwijać swoje umiejętności w bardzo różnych kierunkach.

Mateusz Morawiecki w Nowej Sarzynie: każde dziecko to nieoszlifowany diament

– Każdy młody człowiek, każde dziecko to nieoszlifowany diament. Bez wsparcia nie rozwinie swojego potencjału. To wsparcie to między innymi „Laboratoria przyszłości”. Już teraz z tego programu chcemy aby skorzystać mogło 15 tysięcy szkół, a w przyszłości jeszcze więcej. To koło 120 tysięcy złotych na każdą ze szkół. Na tę kwotę przypada sprzęt techniczny różnego rodzaju, po to, aby móc kształcić w możliwie interesujący każdego młodego człowieka sposób. Tutaj, w Nowej Sarzynie, w którymi czasie powstało takie laboratorium. Miesiąc, dwa i można takie laboratorium stworzyć. Zachęcam wszystkich dyrektorów i samorządowców do wnioskowania o środki. Zapewniam, że zrealizujemy je w 100 procentach – podkreślał premier.

Talenty rodzą się wszędzie

– Wiemy doskonale, ze talenty rodzą się wszędzie, to nie tylko wielkie miasta, ale też mniejsze miejscowości, średnie miasta i tereny wiejskie. Ten potencjał trzeba wydobyć – wyjaśniał Mateusz Morawiecki.

Czym są „Laboratoria przyszłości”

„Laboratoria przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Inicjatywa ma stanowić wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach „Laboratoriów przyszłości” organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki dzieci będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Na początek z programu ma skorzystać około 15 000 szkół z całej Polski.

1 of 5 - +

Czytaj również:

Minister Czarnek w Nowej Sarzynie. W Zespole Szkół zwiedził „Laboratoria przyszłości”