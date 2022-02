Kolejna pula kodów do serwisu Legimi jest już dostępna dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli od 1 lutego. Można je odebrać w Wypożyczalni Książki Mówionej MBP przy ulicy ks. J. Popiełuszki 10. Ze względu na duże zainteresowanie serwisem, bibliotekarze zwiększyli ilość kodów do 30 miesięcznie.

Legimi to setki najnowszych tytułów bestsellerowych autorów, wiele dzieł klasycznych, lektury szkolne, bogate spectrum podręczników akademickich i cenionych publikacji naukowych o szerokim zakresie tematycznym, a wszystko dostępne natychmiast na urządzeniu mobilnym. Jako e-book lub w wielu wypadkach jako audiobook.

Legimi w MBP w Stalowej Woli

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli od lutego 2020 roku oferuje swoim czytelnikom darmowy miesięczny dostęp do katalogu Legimi. Po miesiącu korzystania czytelnik może zwrócić się do biblioteki po kolejny kod na następny miesiąc, choć biblioteka nie daje gwarancji, że ci sami czytelnicy będą co miesiąc otrzymywać kolejne kody Legimi.

Pobierz aplikację a swój telefon

Jeden czytelnik może odebrać tylko jeden kod, a te wydawane są osobom od 16. roku życia.

Użytkownik może czytać książki na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie: czytniku, tablecie, smartfonie lub komputerze. Na urządzeniach tych powinna być zainstalowana bezpłatna aplikacja „Legimi”, dostępna do pobrania na stronie https://www.legimi.pl/pobierz-legimi/ lub poprzez sklepy dedykowane urządzeniom mobilnym. Uwaga! – nie można czytać e-booków z pakietu “Legimi dla bibliotek” na czytnikach Kindle.

