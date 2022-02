Kilkaset obiektów z 25 krajów rozpoczyna rywalizację o tytuł Europejskiej Fasady Roku w ramach Baumit Life Challenge 2022. Zwycięzców poznamy w maju podczas finału w Walencji. W rywalizacji bierze udział budynek mieszkalny przy ul. ks. Popiełuszki 29 w Stalowej Woli.

Life Challenge to międzynarodowy konkurs, w którym co dwa lata, począwszy od 2014 r., nagradzane są najlepsze europejskie fasady wykończone systemami Baumit. Jego obsadę każdorazowo tworzą wybrani uczestnicy dwóch poprzedzających go edycji konkursu Fasada Roku, organizowanego w krajach, w których można znaleźć oddział Baumit. Wszystko natomiast po to, by zaprezentować rozmaite możliwości wykorzystania kolorów i struktur na elewacjach i docenić architektów, inwestorów oraz wykonawców, którzy sięgają po ciekawe rozwiązania, a także pozytywnie wpływają na otaczający nas krajobraz.

Konkurs rozgrywany jest w 6 kategoriach: budynek jednorodzinny nowy, budynek wielorodzinny nowy, budynek niemieszkalny nowy, budynek po termomodernizacji, budynek historyczny po renowacji oraz Stunned by Texture. Każdy kraj, w którym swój oddział posiada koncern Baumit, wystawia reprezentację składającą się z maksymalnie 36 kandydatów – po 6 z każdej z kategorii. Zwycięzcy krajowych edycji konkursu Fasada Roku 2020 i 2021 mają z góry zagwarantowany udział.

Kandydatów w drodze głosowania internetowego będzie oceniać międzynarodowy panel ekspertów: przedstawiciele Hiszpanii, Bułgarii, Polski, Czech, Francji, Niemiec, Słowenii, Austrii, Słowacji, Łotwy, Turcji, Chorwacji oraz Rumunii. Z ramienia naszego kraju projekty będzie oceniał arch. Michał Baryżewski.

W pierwszym etapie wyłonionych zostanie 36 projektów (po 6 z każdej kategorii), które zakwalifikują się do wielkiego finału. Dzień przed uroczystością, projekty nominowane do nagrody zostaną poddane ponownej ocenie jury. Laureatów poznamy podczas Gali Baumit Life Challenge Awards, która odbędzie się w maju 2022 r. w hiszpańskiej Walencji.

Podobnie jak na poziomie krajowych edycji konkursu Fasada Roku, swój niezależny ranking fasad utworzą także internauci. Głosowanie startuje w lutym. Zasady pozostają niezmienne – ocenić będzie można dowolną liczbę kandydatów, przyznając od 1 do 5 gwiazdek, w zależności od stopnia, w jakim dany projekt przypadł nam do gustu.

Stalowowolski kandydat do tytułu Europejskiej Fasady Roku to budynek przy ul. ks. Popiełuszki 29, który okrzyknięto Fasadą Roku 2020 w kategorii budynków po termomodernizacji. Jury wówczas doceniło zachowanie pierwotnego charakteru i proporcji bryły budynku oraz stonowaną kolorystykę.