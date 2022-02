W listopadzie 2021 roku stalowowolscy radni przyjęli uchwałę dotyczącą nadania jednej z ulic na terenie miasta imienia byłego dyrektora HSW Zdzisława Malickiego. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Co oznacza, że wojewoda podkarpacka nie zakwestionowała uchwały, choć były takie obawy w związku z negatywną opinią IPN w tej sprawie.

– Chcę przypomnieć, że Rada Miejska przyjęła uchwałę o nadaniu imienia Zdzisława Malickiego nowej ulicy biegnącej przez hutę. Wojewoda nie ustosunkował się negatywnie do żadnej z uchwał podjętych tamtego dnia. 1 marca mija rocznica śmierci dyrektora Zdzisława Malickiego i sądzę, że to najwyższy czas, żeby rozpocząć prace dotyczące uroczystości nadania tego imienia – mówiła radna Joanna Grobel-Proszowska na sesji 31 stycznia br.

Uchwała został opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

Temat nadania ulicy prowadzącej przez dawane tereny HSW biegnącej od ulicy Centralnego Okręgu Przemysłowego do ulicy Solidarności imienia dyrektora Zdzisława Malickiego funkcjonuje w przestrzeni publicznej od dłuższego czasu.

Niejednokrotnie pisaliśmy o tym również na łamach „Sztafety”. Z inicjatywą taką, zaraz po śmierci dyrektora Malickiego, w marcu 2020 r. wystąpił miejscowy oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Gdy jednak miasto zwróciło się o opinię w tej sprawie do Instytutu Pamięci Narodowej, to odpowiedź była negatywna. Radni przegłosowali uchwałę mimo opinii IPN, która przypomina o przynależności Zdzisława Malickiego do PZPR oraz byciu posłem na Sejm PRL.

W dokumencie przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej znajduje się też zapis, że przedstawiona opinia nie odnosi się do działalności zawodowej i społecznej Zdzisława Malickiego. A to te zasługi wzięli pod uwagę zarówno wnioskodawcy jak i radni.

– Uchwała jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego także jest obowiązująca – poinformowała na styczniowej sesji Anna Mielniczuk, naczelnik wydziału biura Rady Miejskiej.

Uroczystość nadania imienia Zdzisława Malickiego ulicy biegnącej przez dawne tereny HSW planowana jest na wiosnę

Prezydent Lucjusz Nadbereżny zaznaczył, że przygotowania do uroczystości ruszą w najbliższych tygodniach.

– Jeżeli chodzi o 1 marca to widzę tylko jedną trudność, w przeciągu najbliższych 28 dni nie będziemy w stanie przygotować odpowiedniej tablicy, o której mówiliśmy, a która powinna się tam znaleźć, informującej o życiorysie i osobie śp. dyrektora – stwierdził włodarz miasta. Dodał, że należny to zrobić w sposób godny, nie zapominając o akcencie edukacyjnym zwłaszcza w kontekście stalowowolskiej młodzieży.

– Uważam, że w przeciągu najbliższych tygodni takie prace powinny mieć miejsce i wiosną takie upamiętnienie powinno się odbyć – zaznaczył prezydent Nadbereżny.