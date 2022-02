W hali Uniwersyteckiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie odbył się 2. Ogólnopolski Halowy Mityng POZLA, podczas którego rozegrano mistrzostwa województwa małopolskiego juniorów do lat 18 i 20. Łącznie w zawodach na świetnie przygotowanym, nowoczesnym obiekcie, uczestniczyło aż 440 zawodników z całej Polski.

Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola wysłał do Rzeszowa 29 reprezentantów – 19 poprawiło rekordy życiowe.

Znakomity czas w biegu na 200 m uzyskała Magdalena Niemczyk z Tiki-Taka Kolbuszowa – 23,93. To najlepszy w tym roku w Europie wynik w kategorii juniorek do lat 20. Także w biegu na 60 m Niemczyk ustanowiła „życiówkę” – 7,37.

– Tu co rusz będą padać rewelacyjne wyniki – mówi trener, aktualnie honorowy prezes zarządu KKL Stal Stalowa Wola, Stanisław Anioł. – Bieżnia jest bardzo szybka, tartan położony na deskach i jestem pewien, że będą na nim padać rekordy.

Zwycięstwa Cygan i Rydzika

O tym jak szybko można biegać w rzeszowskiej hali, przekonali się także reprezentanci Stali. W biegu na 1000 m rekord życiowy (3:01,10) ustanowiła i zajęła pierwsze miejsce Natalia Cygan. Zawodniczka trenera Mirosława Barszcza wyprzedziła o ponad 9 sekund, Amelię Karolak z Technika Radom (3:10,27) i Julię Walczak z RTLT Optima Radom (3:11,41). W biegu tym startowało 9 zawodniczek – 6 pobiegło najszybciej w swoim życiu.

Na najwyższym stopniu podium stanął, po raz trzeci w tym roku, po raz trzeci w tej hali, Piotr Rydzik. Podopieczny trenera Pawła Drapały wygrał wynikiem 13,41.

„Akademicy” z Krakowa górą. Na razie…



Trzech lekkoatletów naszej Stali zajęło drugie miejsca. W biegu na 800 m Jacek Skrzeszewski przegrał o włos dosłownie walkę o pierwsze miejsce z Adrianem Małkiem z AZS AWF Kraków. Zwycięzca pobiegł w czasie 1:58,58, a Skrzeszewski – 1:58,96. Trzeci był Bartosz Trojnar z Resovii – 1:59,35.

Także Kornelia Butryn startująca w biegu na 600 m musiała uznać wyższość zawodniczki z Krakowa, Nikoli Nagięć. Biegaczka AZS AWF uzyskała czas 1:34,27, a Kornelce zapisano 1:36,76. Trzecia w tym biegu była druga ze stalowowolanek Blanka Machaj – 1:40,06. Cała trójka poprawiła rekordy życiowe.

Trzech po 195 cm

Hala UCL służy także eksportowemu skoczkowi wzwyż Stali Stalowa Wola, Jakubowi Krasowskiemu. Pierwszy mityng zakończył „życiówką” i zwycięstwem wynikiem 196 cm, a teraz był drugi. Skoczył centymetr niżej. Poprzeczkę na takiej samej wysokości 195 cm pokonało także dwóch innych zawodników.

Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Mateusz Juszczak z Victorii Trzebinia, drugi był Jakub Krasowski, a trzeci wychowanek Tempo 5 Przemyśl, aktualnie zawodnik AZS AWF Kraków – Filip Kostkiewicz z AZS AWF Kraków.

Radość z trenowania w hali UCL w Rzeszowie



– Przed nami kolejny mityng w tej samej hali, a po nim najważniejsza w sezonie zimowym impreza – halowe mistrzostwa Polski juniorów, które będą rozgrywane po raz pierwszy w Rzeszowie w dniach 11-13 lutego. Nie wiemy jeszcze ilu naszych reprezentantów wystartuje w mistrzostwach, na razie o tym nie myślimy. Cieszymy się, że mamy możliwość trenowania w znakomitych warunkach, jakie stwarza obiekt UCL. Jeździmy tam co wtorek, zawodnicy ciężko pracują, a jakie będę tego efektu, wkrótce się pewnie przekonamy – mówi Paweł Drapała, prezes Katolickiego Klubu Lekkoatletycznego Stal Stalowa Wola.