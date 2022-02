Mimo nieczynnych sobót, ze względu na rekomendacje sanitarne w czasie pandemii, czytelnicy systematycznie wypożyczali książki, audiobooki i gry planszowe. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli uważa więc rok 2021 za udany.

W ubiegłym roku czytelnicy MBP wypożyczyli prawie 194 tys. 877 książek i 7 tys. 297 audiobooków. Dla porównania, w roku 2020 odwiedzający bibliotekę wypożyczyli ponad 170 tysięcy pozycji książkowych oraz prawie 6 tys. 700 nagranych na płytach CD.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zbiory MBP liczyły: 242 tys. książek, ponad 7 tys. 800 audiobooków, 68 gier planszowych oraz 104 egzemplarze tytułów prasowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W systemie bibliotecznym MBP zarejestrowano 11 tys. 682 czytelników. Z kolei 107 tys. odwiedzin zarejestrowano w pięciu filiach na terenie miasta. Ciekawostką jest fakt, że najstarszy czytelnik ukończył 89 lat, natomiast najmłodsza posiadaczka karty bibliotecznej liczy sobie roczek.

W ciągu minionego roku MBP umożliwiała mieszkańcom dostęp do elektronicznych nowości za pośrednictwem serwisu Legimi. Kody dostępu do e-booków i audiobooków w serwisie cieszyły się tak dużym powodzeniem, że w bieżącym roku zwiększona została ich ilość.

Co czytaliśmy najchętniej?

Największym zainteresowanie zdecydowanie cieszyła się literatura polska. Młodzi czytelnicy najchętniej wypożyczali: komiks „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusza Christy, „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek” Justyny Bednarek, „Mitologię” Jana Parandowskiego oraz powieść fantasy „Hobbit czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena.

Wśród osób dorosłych prym wiódł trzytomowy cykl powieści historycznych „Córka fałszerza” Joanny Jax. Na takim samym poziomie utrzymywały się powieści obyczajowe „Najmilszy prezent” Agnieszki Krawczyk, „Miłość z błękitnego nieba” Krystyny Mirek, a także kryminał Remigiusza Mroza „Behawiorysta”.

Jeśli chodzi o popularność literatury dostępnej w MBP ze względu na autora, ranking wyglądał następująco: na pierwszym miejscu plasowały się powieści Joanny Jax, która gościła w MBP w 2020 r., na drugim kryminały Remigiusza Mroza, trzecie miejsce należało do Ałbeny Grabowskiej, a czwarte do irlandzkiej pisarki Lucindy Riley. Z kolei, najchętniej wypożyczanym audiobookiem w ubiegłym roku był klasyk literatury dziecięcej „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren.

Katalog online MBP pozwala na zarezerwowanie przez czytelnika interesującej go pozycji bibliotecznej, i tak w minionym roku najdłuższą kolejkę oczekujących zanotowała książka Lucindy Riley „Zaginiona siostra”, a czekały na nią 23 osoby.

Nie obyło się bez spotkań na żywo i online

Mimo niełatwej sytuacji, pracownicy MBP zorganizowali dla dzieci, młodzieży i dorosłych 389 różnorodnych wydarzeń w formie stacjonarnej i za pośrednictwem strony www, profilu FB i kanału YouTube biblioteki. Z zajęć, warsztatów i spotkań skorzystało 36,5 tysiąca osób.

– W roku 2021 mieliśmy więcej możliwości do organizacji wydarzeń o charakterze literackim, edukacyjnym czy animacyjnym, w porównaniu do 2020 r. Mając na względzie potrzeby kulturalne naszych użytkowników, zrealizowaliśmy m. in. dwa projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych. Pierwszy to projekt ekologiczny „Biblioteka gra w zielone” Fundacji Santander Bank Polska S.A., w którym dzięki pracy bibliotekarzy i stalowowolskiej młodzieży zorganizowaliśmy miejsce dla letniej czytelni w otoczeniu zieleni oraz mini plac zabaw dla dzieci. Ponowne korzystanie z wymienionych efektów projektu będzie możliwe wiosną bieżącego roku. Drugie zadanie „Dawno, dawno temu…odkurzamy biblioteczne półki” w programie MKiDN, zrealizowaliśmy w formule online. Przybliżyliśmy młodemu pokoleniu historię średniowiecznej Polski, za pomocą tematycznych prezentacji i nagrań oraz internetowych spotkań autorskich z Zuzanną Orlińską, Kazimierzem Szymeczką, Mariuszem Wollnym, Pawłem Wakułą i Ewą Stadtmüller. Wychodząc naprzeciw naszym użytkownikom, wykorzystywaliśmy wszystkie możliwości i narzędzia przekazu wydarzeń kulturalno-bibliotecznych. Utrzymanie stałego kontaktu z Czytelnikami było i jest dla nas najważniejsze – mówi Beata Życzyńska, kierownik Działu Promocji i NTB Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stalowej Woli.

MBP zorganizowała w 2021 r. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, uhonorowany I miejscem przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, w konkursie obejmującym województwo podkarpackie. Ponadto, odbyły się takie wydarzenia jak: II Maraton Czytania Dzieciom, gdzie bibliotekarze i zaproszeni goście czytali utwory polskich autorów, zajęcia dla dzieci w czasie wakacji, Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Ogólnopolska Noc Bibliotek w lasowiackim stylu, spotkanie autorskie z Sylwią Winnik, Stalowowolskie Dni Książki, konkursy literackie i plastyczne dla czytelników, wystawy biblioteczne i wiele innych.

Za pośrednictwem Stalowowolskiej Biblioteki Cyfrowej dostępnej poprzez stronę internetową MBP, mieszkańcy mają dostęp do 2 tys. 135 publikacji archiwalnych numerów „Socjalistycznego Tempa”, „Sztafety”, „Fety” oraz „Tygodnika Nadwiślańskiego”. W ubiegłym roku SBC odwiedziło ponad 51 tys. osób.

