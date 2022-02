Focus 2002 to tytuł wystawy, którą od piątku 4 lutego będzie można oglądać w Spółdzielczym Domu Kultury w Stalowej Woli. Data w tytule wystawy zdradza młody wiek autorów prac, którzy lada moment staną się absolwentami technikum i przystąpią do egzaminów maturalnych.

Fotografie, które chcą zaprezentować, cechuje różnorodność technik i tematów. Zobaczyć będzie można malownicze krajobrazy, jak i portrety czy martwą naturę. A to wszystko na wielkoformatowych, płóciennych wydrukach. Autorami zdjęć jest 14 uczniów technikum w Zespole Szkół nr 3, który to od kilku lat prowadzi nabór do klasy o kierunku technik fotografii i multimediów.

Prace zaprezentują: Małgorzata Bidas, Dariusz Dudek, Nikola Herdy, Dominika Idec, Emilia Kowalska, Bartosz Maciejak, Łukasz Mierzwa, Nicol Paga, Kamila Panasiuk, Dominika Pelak, Joanna Sulich, Klaudia Szostak, Jakub Szwajkowski, Julita Ziółkowska.

W piątek o godz. 18 odbędzie się wernisaż otwierający ekspozycję. Spotkanie uświetnią występy taneczne zespołów działających przy Spółdzielczym Domu Kultury.