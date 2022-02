Stal Stalowa Wola podpisała umowy z dwójką nowych graczy, napastnikiem Puszczy Niepołomice Lucjanem Klisiewiczem i obrońcą słowackim, Aurelem Dávidíkiem.

Dwóch przyszło, dwóch odeszło. Resovia zgodziła się na powrót z wypożyczenia Jakuba Persaka – umowa tak było skonstruowana, że Stal nie miała w tej sprawie nic do powiedzenia i wszystko zależało od dobrej woli sterników klubu z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie – a Jakub Cukrowski został wypożyczony na pół roku do Prefabeksu Łagów.

W 4 lidze strzelał aż miło…

Lucjan Klisiewicz ma 19 lat, urodził się w Rzeszowie, a pierwszym jego klubem była Głogovia (obecnie IV liga). Z niej trafił do młodzieżowej piłki w rzeszowskim klubie Ziomki, a w roku 2018 był zawodnikiem zespołu juniorów Ruchu Chorzów. Pół roku później, rosły napastnik (193 cm wzrostu) podpisał umowę z Puszczą Niepołomice. Przed rokiem, wiosną 2021 wypożyczony został do II-ligowej Skry Częstochowa, w której zagrał w 17 meczach. Po zakończeniu sezonu 20/21 wrócił do Niepołomic, a ta kolejny raz wypożyczyła go, tym razem do występującej w IV lidze małopolskiej (wschód) Watry Białka Tatrzańska. W rundzie jesiennej Klisiewicz zdobył dla niej 11 bramek w 12 meczach IV ligi. Dwukrotnie zapisał hat-tricka.

Przypomnijmy, że z tego samego klubu co Klisiewicz trafił do Stali, Harrison Perea Espana – Kolumbijczyk, który jest obecnie graczem beniaminka IV ligi podkarpackiej, Bieszczadów Arłamów Ustrzyki Dolne.

Ze Słowacji na lewą stronę

Aurel Dávidík ma 20 lat. Swoja karierę piłkarską rozpoczął w juniorskim zespole MKS Žilina. Później występował w zespole do lat 19 Spartaka Trnawa, a w 2019 roku trafił do 2-ligowej drużyny FK Dubnica nad Vahom, później reprezentował innego drugoligowca, FK Zeleziarne Podbrezova, a ostatnim jego klubem była 5-ligowa Povazska Bystrica.

Słowak ma ponadto w swoim CV występy w reprezentacji młodzieżowej swojego kraju do lat 17. Zagrał w 14 meczach, strzelił 3 gole. Dávidík jest piłkarzem lewonożnym i najczęściej występuje na lewej obronie lub w pomocy.