Powiat stalowowolski ogłosił przetarg na zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”. Oferty w postępowaniu można składać do 14 lutego. Wyłoniony w przetargu wykonawca na realizację zadania będzie miał czas od maja do końca sierpnia br.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie sali sportowej (gimnastycznej) wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym i siłowni przy Centrum Edukacji Zawodowej zlokalizowanym przy ulicy Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. Zakres prac budowalnych w sali sportowej o wymiarach 11,80 x 41,40 m będzie duży i obejmie: wymianę istniejącej podłogi sportowej na nową powierzchniowo elastyczną, malowanie ścian, sufitów oraz konstrukcji stalowej, wymianę stolarki drzwiowej, wymianę urządzeń sportowych tj.: boiska do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, montaż nowych drabinek gimnastycznych, tablicy wyników i nagłośnienia sali, wymianę okładzin ściennych, a także montaż kotar grodzących z napędem elektrycznym.

Natomiast w pomieszczeniu siłowni zostaną wymienione okładziny ścian i posadzek, wykonane roboty malarskie oraz zostaną zamontowane urządzenia sportowe tj.: drabinki gimnastyczne, lustra, bramy do ćwiczeń, poręcz stacjonarna, ławka skośna, ławka z hantlami. Również zaplecze sanitarne zostanie dostosowane do obowiązujących wymagań. Cały kompleks sportowy będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Powiat stalowowolski na realizację tego zadania pozyskał środki zewnętrzne w ramach programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”.