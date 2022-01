Nowy Rok to zwykle okazja do podejmowania różnego rodzaju postanowień. Pani Ania – bohaterka naszej metamorfozy – postanowiła przywitać rok 2022 już odmieniona, przy pomocy dietetyka schudła 12 kg w 3 miesiące! W tym czasie nasza pacjentka zredukowała tkankę tłuszczową z 38% do 30%, poprawiła nawodnienie i metabolicznie odmłodziła się o 15 lat! Pani Ani w osiągnięciu celu nie przeszkodziła praca zawodowa, opiekowanie się domem oraz choroby współistniejące.

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z naszą bohaterką.

– Co skłoniło panią do podjęcia kuracji?

– Od lat zmagałam się ze zbędnymi kilogramami, a do tego z kilkoma schorzeniami, które utrudniały powrót do optymalnej masy ciała. Wiedziałam, że potrzebuję pomocy. Zaczęłam od karnetu na siłownię. Tam uśmiechał się do mnie ze ściany plakat z informacją o konkursie, w którym główną nagrodą była trzymiesięczna metamorfoza: karnet na siłownię oraz opieka trenera personalnego i dietetyka z Projektu Zdrowie. Zgłosiłam swoją odpowiedź konkursową i szybko okazało się, że wygrałam! Od września do grudnia przeszłam kompleksową metamorfozę pod okiem specjalistów.

– Jak dowiedziała się pani o naszym Centrum?

– Gabinet Projektu Zdrowie widziałam, bywając w okolicznych sklepach czy bibliotece.

– Jakie błędy żywieniowe popełniała pani przed podjęciem kuracji?

– Nie jadałam regularnych, zbilansowanych posiłków. Między posiłkami podjadałam słodycze. Piłam też za mało wody. Poza tym gotowanie nie należy do moich ulubionych czynności, ale pani dietetyk wręcz zasypała mnie szybkimi, prostymi, a przede wszystkim pysznymi i zdrowymi przepisami, które już na stałe zagoszczą w mojej kuchni.

– Co motywowało panią do wytrwania na diecie?

– Doskonałą motywacją były cotygodniowe spotkania z panią dietetyk z Projektu Zdrowie. Śledziłyśmy na bieżąco moje postępy, otrzymywałam też dawkę pozytywnej motywacji, która jest bardzo ważna – przecież dokonałam rewolucji w stylu życia, a takie zmiany wieloletnich nawyków wymagają sporo samozaparcia. Bez pomocy byłaby to nierówna walka.

– Co powiedziałaby pani osobom, które zmagają się z nadmiarem kilogramów i nie wierzą, że można schudnąć?

– Jak widać na moim przykładzie, nawet obciążenie kilkoma schorzeniami (PCO, insulinooporością, niedoczynnością tarczycy), które sprzyjają nabieraniu ciała, nie stanowi przeszkody nie do pokonania. Wystarczą regularne zdrowe posiłki, dużo wody i aktywność fizyczna – tylko tyle i aż tyle. A do tego cierpliwość i wiara w sukces. W moim przypadku nieocenioną rolę odegrały spotkania ze specjalistką, która kibicowała mi na każdym kroku.

– Czy jest pani zadowolona z efektów, które udało się do tej pory pani osiągnąć?

– Jestem z siebie bardzo dumna. Efekty są spektakularne. Zewsząd słyszę komplementy i słowa podziwu. Ale co najważniejsze – czuję się lepiej i jestem zdrowsza. Wzrosła też moja wiara w siebie, bo wiem i mam namacalny dowód na to, że mogę wiele osiągnąć, jeśli tylko wytrwale do tego dążę. Nawet drobne potknięcia po drodze nie są przeszkodą. A potknięcia się pojawią, bo nikt nie jest doskonały.

– Jakby pani zachęciła innych do odwiedzenia naszego Centrum Dietetycznego?

– Pani dietetyk jest specjalistką, która dobierze odpowiedni jadłospis i suplementację uwzględniające stan zdrowia i preferencje kulinarne. Jest także przemiłą osobą, która podniesie na duchu, pocieszy, doda wiary w siebie, pochwali i zmotywuje. Podsunie też mnóstwo przepisów na pyszne, szybkie i zdrowe dania. Regularne cotygodniowe spotkania pozwolą na bieżąco sprawdzać postępy dzięki szczegółowej analizie składu ciała. Mamy też pewność, że nasza dieta jest zdrowa i w końcu przyniesie efekty.

Jak wygląda taka wizyta?

W trakcie spotkania dietetyk przeprowadza analizę składu ciała, wykonuje badanie poziomu tkanki tłuszczowej oraz podaje wytyczne dotyczące zapotrzebowania kalorycznego organizmu. Podpowiada też, jak zmienić nawyki żywieniowe.

Nie zaczynaj kolejnego roku od postanowień bez pokrycia w rzeczywistości, umów się na darmową analizę składu ciała z dietetykiem Karoliną Wolak już teraz i zrób mały krok do dużej zmiany!

