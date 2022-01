30 stycznia miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy prac fotografa i wieloletniego pracownika Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” Mariana Pelica. Zaprezentowano na niej twórczość z całego dotychczasowego dorobku artysty. Znajdą się wśród nich portrety, fotografie reportażowe, krajobrazowe, przyrodnicze oraz wykonane w nietypowych technikach.

Marian Pelic to fotograf, długoletni pracownik Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół” w Nisku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie, specjalność – metaloplastyka. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął pracę w Rejonowym Ośrodku Kultury w Nisku, które później przekształciło się w NCK „Sokół”. W latach 80-tych był członkiem klubu fotograficznego „Fenix”, działającego przy zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola. W tym czasie współpracował również z miesięcznikiem młodzieżowym TIM, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Sandomierzu oraz Krajową Agencją Wydawniczą – oddział Rzeszów.

W 1989 roku otrzymał stypendium twórcze wojewody tarnobrzeskiego, w uznaniu dla dotychczasowego dorobku artystycznego. Prace Mariana Pelica prezentowane były między innymi na wystawach w Warszawie, Rzeszowie, Kielcach oraz Ustrzykach Dolnych. Były także wielokrotnie nagradzane w prestiżowych konkursach. Przez lata dokumentował fotograficznie lokalne życie kulturalne i wydarzenia ważne dla niżańskiej społeczności. W 2016 roku został uhonorowany statuetką „Działacz Kultury” przez burmistrza Gminy i Miasta Nisko.

– Chciałbym bardzo podziękować, że ta wystawa mogła zaistnieć. Jeśli chodzi o moją twórczość, to wszystko zaczęło się bardzo prozaicznym wydarzeniem. Kiedy chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, zdarzyło się na pewnej szkolnej wycieczce, że nauczyciel wręczył mi aparat i prosił abym wykonał dokumentacje fotograficzną. Nigdy do tej pory nie miałem aparatu w ręce, a nauczyciel nie przekazał mi jak to ma wyglądać. Postanowiłem sobie za wszelką cenę udowodnić, że następnym będzie inaczej i zapisałem się do kółka fotograficznego. W szkole średniej poznałem nauczyciela, który również interesował się fotografią i często pomagałem mu przy oświetleniu. W szkole plastycznej podczas mojej współpracy z teatrem, zakupiłem sobie natomiast pierwszy powiększalnik. Wiąże się z tym pewna historia. Znana reżyserka z Warszawy zaproponowała młodzieży liceum plastycznego wykonanie scenografii, ponieważ gościnnie reżyserowała sztukę „Obciach” Janusza Głowackiego w Teatrze Rzeszowskim i chciała do tego wciągnąć młodzież z liceum plastycznego. Żeby była to scenografia dosyć nietypowa i nowatorska, i ja znalazłem się w grupie czterech osób, które tę scenografię wykonywały – mówił o początkach swojej przygody z fotografią sam autor. Fotograf związany z Niskiem i jego życiem kulturalnym przez 40 lat, opowiedział także na wernisażu o swoich pracach. – Jeśli chodzi o tę wystawę, jest tutaj duża różnica, ponieważ wykonywane były w różnych okresach. W pierwszej części mamy zdjęcia wykonane na papierze światłoczułym, tonowane. Natomiast w tamtej części, wykonane na papierze drukowanym. Dużą uwagę przywiązuje do kompozycji, dlatego często kadruję, sprowadzam zdjęcia do różnych formatów, często tych wydłużonych. A taki najbardziej nietypowy jest kształt trójkąta. Zdjęcie znajdujące się za moimi plecami nawiązujące do znaku drogowego i chodziło mi na zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo w przyrodzie – dodał Marian Pelic.

Po przedstawieniu sylwetki artysty i jego prac, przyszedł z kolei czas na słowa podziękowania i życzenia, ponieważ Marian Pelic oficjalnie zakończył współpracę z niżańską placówką kulturalną i odszedł na zasłużoną emeryturę. Wyrazy uznania przekazali nie tylko byli współpracownicy i samorządowcy, ale i również Podkarpackie Towarzystwo Numizmatyczne Koło Nisko. Z rąk jego Zarządu – Tadeusza Wojcieszyna oraz Mariusza Kowalika, fotograf otrzymał medal wybity z okazji 30-lecia działalności niżańskiego Koła Numizmatycznego.

Wystawa prac Mariana Pelica będzie dostępna dla zwiedzających do 11 marca.