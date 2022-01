Podczas konferencji prasowej o tegorocznym budżecie Stalowej Woli, Andrzej Szlęzak i Damian Marczak skomentowali także hasła o „drugim Centralnym Okręgu Przemysłowym”, jakie głosi prezydent Nadbereżny w kontekście projektu Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Zdaniem Marczaka, prezydent Nadbereżny, mówiąc o nowym, historycznym otwarciu i nowym Centralnym Okręgu Przemysłowym, zwrócił w końcu zwrócił uwagę na to, czego nie zauważał przez 7 lat swojej prezydentury: na strefę gospodarczą i nowe tereny inwestycyjne.

– One najprawdopodobniej będą, oby tak się stało. Ale zapewne nie jest to nowy COP. Nie ma żadnych przedsiębiorców, którzy tu wejdą z nowymi technologiami, mamy jedynie firmę, która będzie wykonywała podzespoły do baterii. do akumulatorów. Nie będzie żadnego skoku technologicznego, o czym mówił prezydent Nadbereżny – ocenił Damian Marczak.

Muzeum kontra Muzeum

Dla Andrzeja Szlęzaka natomiast, całe to „gadanie o drugim COP-ie” jest śmieszne i świadczy i historycznym nieuctwie.

– Nie będzie drugiego COP-u, bo to były zupełnie inne warunki i sytuacja. I nawet dobrze, żeby go nie było. Zadzwonił do mnie pewien znajomy profesor i pytał, czy nie mam takich a takich opracować o COP-ie. Mówię, że może mam, ale po co ci to, pytam. „Bo wiesz, znajomi Mateusza tam chcą coś z tym COP-em robić, jakiś państwowy etatyzm”, usłyszałem. Złapałem się za głowę, jak można być tak głupim, ale widać można i skutki tego przeżywamy – mówił Szlęzak.

Dodał też, że jego zamiarem przy tworzeniu muzeum COP-u w Stalowej Woli było pokazanie przeciwwagi dla Muzeum Powstania Warszawskiego, które to powstanie niezmiennie uważa za symbol głupoty politycznej.

– Chciałem, by powstało coś pokazujące, że Polacy to nie są idioci, którzy idą na rzeź, tylko że są zdolni do wysiłku twórczego, do tworzenia nowoczesnego przemysłu. I w tym kontekście COP się mieści. Jest potrzebne, żeby pokazać światu, że nie jesteśmy narodem wariatów i politycznych awanturników, ale potrafimy się dobrze zorganizować. Ale obudowywanie dzisiaj swoich działań hasłami drugiego COP-u mnie to śmieszy, bo to przejaw historycznej ignorancji – powiedział Andrzej Szlęzak.

Dlaczego ten pomnik?

W podobnym tonie nawiązał też do planów postawienia w Stalowej Woli pomnika Józefa Piłsudskiego.

– Jak ktoś miałby trochę wiedzy historycznej, to by wiedział, że gdyby Józef Piłsudski trochę dłużej pożył, to Stalowej Woli by nie było. Ponieważ nie widział zupełnie u władzy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Dopiero śmierć Piłsudskiego spowodowała, że Kwiatkowski znalazł się w kręgach rządowych i mógł realizować różne projekty, łącznie z budową Stalowej Woli. Trzeba być nieźle głupim, by stawiać pomnik komuś, dzięki komu, jakby trochę dłużej pożył, to Stalowej Woli by nie było. Ale jak się nie ma wiedzy i inteligencji, by łączyć fakty historyczne, to różne rzeczy można konstruować, także pomnik Piłsudskiego w Stalowej Woli czy drugi COP.

Po co promujemy Mielec?

Andrzeja Szlęzaka zdumiało też to, że przy stalowowolskim Muzeum COP stanął produkowany w Mielcu samolot Iskra.

– Rozumiem, gdyby to była haubica Goździk czy słynna ładowarka Ł-34 wersja, wywrotki Mamut też bym poszukał, bo miała taki futurystyczny wygląd. Ale po co ta Iskra? żeby promować tam Mielec? – pytał Szlęzak.

Przypomniał w tym kontekście swój prezydencki pomysł, by na skwerze za kinem Ballada postawić rzeźbę „Płonąca żyrafa” Salvadora Dalego.

– I jedna pani, bardzo bogobojna, ale nie kojarząca pewnych kodów kulturowych, pyta mnie: – A dlaczego „Płonąca żyrafa?” Wkurzyłem się i bardzo niegrzecznie odpowiedziałem: – Bo srający hipopotam wychodzi za drogo. I tak samo jest z tą Iskrą – skomentował Andrzej Szlęzak.