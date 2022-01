26-letni mieszkaniec Nowosielca usłyszał zarzuty za wielokrotne kradzieże m.in. artykułów spożywczych oraz paliwa. Funkcjonariusze niżańskiej komendy zatrzymali również 38-letniego mieszkańca Racławic, który pomagał koledze w kradzieżach.

W okresie od września do grudnia ubiegłego roku, doszło do kradzieży paliwa z kilku stacji benzynowych na terenie powiatu niżańskiego. Straty oszacowano łącznie na kwotę 1560 złotych. Niżańscy policjanci ustalili tożsamość młodego mężczyzny, odpowiedzialnego za te kradzieże. Rozpoznali go również na nagraniach monitoringu w jednym ze sklepów ze sprzętem RTV i AGD, w którym doszło do kradzieży głośnika i słuchawek, straty oszacowano na 530 złotych.

Okradał również sklep spożywczy

Ten sam mężczyzna widniał na nagraniu ze sklepu spożywczego w powiecie niżańskim, w którym kilka razy ukradł artykuły spożywcze. 26-letni mieszkaniec Nowosielca, podczas czterech z siedmiu „wizyt” sklepowych, był w towarzystwie swojego kolegi, jak się okazało 38-letniego mieszkańca Racławic.

Sprawcy kradzieży przyznali się do zarzucanych im czynów

Prowadzone przez policjantów działania oraz zgromadzony materiał dowodowy w sprawie kradzieży, pozwolił w tym tygodniu na przedstawienie mężczyznom zarzutów. 26-latek usłyszał ich 14, a dodatkowo jeszcze dostał zarzut niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mieszkaniec Nowosielca, jak i jego 38-letni towarzysz kradzieży sklepowych, przyznali się do wszystkich zarzucanych im czynów i dobrowolnie poddali się karze.

