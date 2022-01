Były prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak i jej obecny radny Damian Marczak zwołali konferencję prasową, na której skomentowali budżet Stalowej Woli na rok 2022. – Niedoszacowany, fikcyjny, z wartościami wziętymi z sufitu, oderwany od realiów ekonomicznych, sklejony na ślinę – to tylko niektóre z ich krytycznych komentarzy.

Jak stwierdził Marczak, w budżecie tym jest jedna zasadnicza rzecz: dochody własne i wydatki budżetu są na takim poziomie, że wolnych środków w budżecie jest około 3 proc., a trzeba pamiętać, że jest to budżet bardzo niedoszacowany.

Koszty stałe rosną szybciej od dochodów

– O ile budżet na 2021 r. był sklejony na gumę do żucia, przypominam, że miał być zrównoważony, a trzeba było zaciągnąć 28 mln zł nowego kredytu, to budżet na 2022 r. wydaje się być sklejony na ślinę. Przede wszystkim z powodu niedoszacowania kosztów energii oraz inflacji, która została założona w tym budżecie – powiedział radny.

Zauważył, że ostatnich latach dochody własne budżetu znacząco wzrosły, z ok. 200 mln do 316 mln w tym roku. Ale jego zdaniem trzeba zwrócić uwagę na inną rzecz: koszty stałe miasta wzrosły jeszcze więcej.

– Prezydent Nadbereżny jako czołowy polityk PiS w regionie liczy, że miasto cały czas będzie dotowane z zewnątrz, ale to zaburza formułę zdrowej samorządności, gdyż samorząd polega na tym, że miasto powinno być w taki sposób zarządzane, że generując własne dochody, jest w stanie zapewnić mieszkańcom usługi i utrzymać infrastrukturę, ale też jest w stanie się rozwijać. Jeżeli nie będziemy mieli własnych środków, to Stalowa Wola będzie się zwijać i tego się najbardziej boimy – powiedział Damian Marczak.

Budżet Stalowej Woli jak budżet sejmiku

Jeszcze bardziej krytyczny wobec budżetu i polityki prezydenta Nadbereżnego był obecny radny Podkarpacia, Andrzej Szlęzak.

– Widzę w tym budżecie wyraźne analogie z budżetem województwa podkarpackiego. Pierwsza i najważniejsza cecha: budżety Stalowej Woli i sejmiku były projektowane w oderwaniu od aktualnych realiów ekonomicznych w Polsce i w regionie – stwierdził Szlęzak. – Po drugie: przyjęto, że inflacja będzie jakieś 3 koma coś procent. Dzisiaj jest ona dwucyfrowa i rośnie. Jeżeli ktoś zaplanował inwestycję, która ma kosztować 10 mln zł, a inflacja wynosi 10 proc. to jemu już na wejściu brakuje jeden milion zł. Po trzecie: bardzo mnie bardzo smuci, że Stalowa Wola w sposób bardzo niebezpieczny się zadłuża. To kolejny brak poczucia realizmu, bo stopy procentowe wzrosną, czyli wzrosną koszty obsługi tego zadłużenia. Jeżeli tych wielkości nie bierze się pod uwagę, to ten budżet jest fikcją. A niema nic gorszego niż opieranie się w rządzeniu miastem, województwem czy krajem na fikcji, jeżeli chodzi o zasoby finansowe – podkreślił były prezydent Stalowej Woli.

Jego zdaniem, ta budżetowa fikcja spowoduje konieczność dalszego zadłużania, bo trzeba będzie te dziury, których się nie skalkulowała zasypywać

Natura PiS-u i prezydent–hazardzista

– Jeżeli kolega Damian robi zarzut PiS-owi, że nie rozumie samorządu, to można tak robić, ale czy ma sens mieć pretensję do psa, że szczeka, taka jest jego natura. A natura PiS-u jest taka, że nie rozumie i zwalcza samorządy. Zabiera pieniądze samorządom po to, by wisiały na klamce państwowego dysponenta. A to będzie skutkować tym, że ten samorząd diabli wezmą w którymś momencie – mówił Szlęzak.

Damian Marczak wymienił natomiast kilka flagowych inwestycji i pomysłów prezydenta Nadbereżnego, które przynoszą tylko straty i generują coraz większe koszty: hala owocowo-warzywna za ponad 10 mln zł, Podkarpackie Centrum Piłki Nożnej wybudowane za blisko 60 mln zł oraz Centrum Usług Wspólnych.

– Polityka prezydenta Nadbereżnego w stosunku do miasta jest polityką hazardzisty, który stawia wszystko na jedną kartę. Mieszkańcy Stalowej Woli nie powinni się zgadzać na takie zarządzanie miastem – stwierdził Marczak

To się w którymś momencie zawali

– Jeśli ten budżet jest kolejną fikcją, to dlaczego miasto finansowo się nie zawaliło za rządów prezydenta Nadbereżnego? Przeciwnie, przy tegorocznym budżecie chwalił się on, że nie ma w nim kolejnych kredytów, a spłacane są poprzednie. To jak to jest? – zapytała „Sztafeta”.

Damian Marczak ponownie przypomniał w odpowiedzi, że już budżet za 2021 r. miał być zrównoważony, a nową pożyczkę trzeba było zaciągnąć. Że, owszem, w tegorocznym budżecie przewidziano spłatę 28 mln kredytu z 2021 r., ale w 2022 r. prezydent może też zaciągnąć dodatkowy kredyt obrotowy w wysokości 95 mln zł.

– Można to rolować, kosztem coraz większego zadłużenia i tak się dzieje w Stalowej Woli. Przecież miasto się zadłuża w sposób bardzo niebezpieczny i można to jeszcze robić jakiś czas. Ale z tego powodu, że ten budżet jest fikcyjny, będzie konieczność wzięcia kolejnego kredytu. Jak ktoś szacuje, że inflacja będzie 3 proc. i tak dostosowuje budżet, a jest dwucyfrowa i będzie rosnąć, to tylko pogratulować takiej ekonomii. To jest typowo pisowska ekonomia. W którymś momencie to się, za przeproszeniem, nie tyle zawali, co zesra. I dobrze żeby się zesrało w ręce tego, kto za to odpowiada – dosadnie skomentował Andrzej Szlęzak.

Obecny dług miasta i dawne budżetowe „sztuczki”

Damian Marczak zauważył natomiast, że licząc wysokość obecnego zadłużenia miasta, a oficjalne dane mówią o 224 mln, plus wspomniany kredyt obrotowy na 95 mln zł, to dług Stalowej Woli może przekroczyć już 300 mln zł (aż 16 mln zł rocznie, według jego wyliczeń, rocznie wyniosłaby wtedy same koszty obsługi tej kwoty, a stopy procentowe będą przecież rosły).

Andrzej Szlęzak mówił z kolei, by zwrócić uwagę na budżety poszczególnych jednostek organizacyjnych miasta. Na to, jak kalkulowały swoje koszty na rok 2022, o jakie środki wystąpiły i jakie ostatecznie dostały.

Przyznał się też, że jako prezydent również stosował różne budżetowe „sztuczki”, ale nie w takiej skali, jak robi to obecnie prezydent Nadbereżny.

– Na przykład w momencie tworzenia budżetu nie bilansowały mi się wydatki z wpływami. Ale nie było wielkich rozbieżności. Zakładało się np., że wpływy podatkowe będą większe niż to wynikało z realnych przesłanek. I potem różnie bywało. Przetargi wychodziły taniej, coś udało się zaoszczędzić, i to się jakoś bilansowało. To były jednak różnice paru milionów, a nie nawet kilkudziesięciu mln zł, a taka groźba w tegorocznym budżecie Stalowej Woli jest. Życzę dobrze Stalowej Woli i mam nadzieję, że ktoś będzie chodził realnie po ziemi i nie pogrążał miasta – powiedział Szlęzak.

Czy Nadbereżny spłaci ostatni kredyt Szlęzaka

A Damian Marczak przypomniał jeszcze, że zadłużenie miasta na koniec rządów prezydenta Szlęzaka (2014 r.) wynosiło ok. 40 proc. wysokości budżetu Stalowej Woli, podczas gdy teraz sięga 70 proc., patrząc tylko na dochody własne miasta. Że w 2014 r. zakładano w wieloletniej prognozie finansowej, iż w roku 2022 ostatnie długi (4 mln zł) prezydenta Szlęzaka powinny zostać spłacone. – Te 224 mln zł i kolejne, to są długi rolowane i zaciągnięte już przez prezydenta Nadbereżnego – podkreślił Marczak.

Ale Andrzej Szlęzak sceptycznie odniósł się do takich wieloletnich prognoz finansowych.

– Prognozy takie są fikcją, bo następuje COVID i wszystko się wali. Ta fikcja jest, niestety, powszechnie stosowna. Jak byłem prezydentem, też uważałem to za fikcję. Bo kto dziś zweryfikuje zapisy że w 2030 r. będą takie wpływy, takie wydatki, takie długi. Można pisać, żeby nie było na zasadzie mylenia dupy z głową. Ale jak się pomyli oko z uchem albo język z nosem, to niewielka różnica, i to jakoś tam będzie. Papier wszystko przyjmie. Takie prognozy powinno się robić na 2-3 lata góra, a nie na 10 lat. To tylko papierologia i marnowanie ludziom czasu – skomentował Andrzej Szlęzak.