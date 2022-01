Pod pojęciem spawania rozumiemy proces trwałego zespalania elementów topliwych (przede wszystkim metali i stopów) poprzez ich stopienie i zestalenie w miejscu łączenia, z dodatkiem lub nie spoiwa. To jednak jedynie ogólna definicja – metod spawania może być bowiem naprawdę wiele. Więcej na ten temat piszemy w poniższym artykule.

Na czym polega proces spawania elektrycznego? Wyjaśniamy podstawowe kwestie definicyjne

Najczęściej stosowaną metodą spawania jest ta z użyciem elektrycznej spawarki, czyli urządzenia wykorzystującego zjawisko łuku elektrycznego w temperaturze do 4000 stopni Celsjusza. W największym skrócie spawanie łukowe polega na wytworzeniu łuku elektrycznego między elektrodą (może to być np. pałeczka lub drut) a materiałem spawanym bądź między dwiema elektrodami. Niezwykle wysoka temperatura doprowadza do stopienia brzegów spawanych elementów oraz spoiwa. W ten właśnie sposób powstaje spoina, która jest w stanie na trwale połączyć np. metale bądź tworzywa sztuczne. W literaturze fachowej spawanie elektryczne dzieli się zwykle na: spawanie elektrodami otulonymi, spawanie łukiem krytym, spawanie drutem rdzeniowym, spawanie w osłonie gazów. Zastosowanie zjawiska łuku elektrycznego to oczywiście niejedyna znana metoda wykonywania połączeń spawanych. Wraz z rozwojem technologii na coraz większą skalę zaczęto bowiem stosować te: gazowe, elektronowe, laserowe, plazmowe, termitowe i żużlowe.

Spawać powinna jedynie osoba do tego przeszkolona. Należy pamiętać też o ścisłym stosowaniu reguł BHP

Niezależnie od wybranej metody, za każdym razem musimy zadbać o bezpieczeństwo osoby wykonującej spawanie – jest to bowiem czynność wiążąca się z szeregiem zagrożeń. Jak wspomnieliśmy w trakcie łączenia elementów za pomocą łuku elektrycznego wydziela się skrajnie wysoka temperatura, co – w połączeniu z odpryskami i iskrami – może doprowadzić do poparzeń. Spawanie metodą elektryczną wiąże się też z dużą emisją promieniowania UV oraz ekspozycją na trujący dym spawalniczy. Dlatego tak istotne zaopatrzenie się w odpowiednią odzież ochronną, przyłbicę oraz maskę chroniącą układ oddechowy oraz zabezpieczenie najbliższej przestrzeni przed możliwością powstania zapłonu. Należy też pamiętać, że spawać mogą jedynie osoby posiadające stosowne i udokumentowane kwalifikacje zawodowe. W przypadku spawania przemysłowego o zasady BHP zadbamy również poprzez wyposażenie linii produkcyjnych w profesjonalne przyrządy spawalnicze, umożliwiające precyzyjne i pewne posadowienie poszczególnych elementów spawanych konstrukcji. Aby takie nabyć, wystarczy zajrzeć na stronę internetową: https://www.hakspawanie.com.pl/. Znajdziemy tam ofertę firmy Hak Sp. z o.o. obecnej na rynku już od ponad 30 lat.