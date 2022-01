Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli realizuje program osłonowy „Teleopieka”. To kontynuacja dwuletniego programu „Anioł stróż”.

W latach 2020-2021 w Stalowej Woli funkcjonował projekt o nazwie „Anioł stróż”. Zakładał on zwiększenie dostępności do usług społecznych, poprawę warunków opieki domowej oraz wzrost aktywności społecznej 50 niesamodzielnych osób, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagały opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W jego ramach oferowano: sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi świadczone przez rehabilitanta, psychologa, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz telemonitoring wraz z tzw. „opaską życia”.

Wartość całego projektu to około 1,44 mln zł, w tym dofinansowanie stanowiło 1,36 mln zł. Miasto ze swojej strony pokryło zaledwie 5% wartości zadania.

Jak mówi Piotr Pierścionek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, najbardziej sprawdziła się tak zwana „opaska życia”.

– Przycisk SOS był użyty 73 razy a co najmniej kilka razy po rozmowie z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej była wzywana karetka pogotowia. Po tych doświadczeniach wiemy już, że tych opasek nie powinniśmy kupować tylko korzystać z użyczenia i usługi telemonitoringu, bo te opaski, podobnie jak telefony, bardzo szybko się starzeją. W związku z tym one są cały czas rozwijane, mają nowe funkcje, a te które my wykorzystujemy, można powiedzieć, że zestarzały się technicznie – wyjaśnia dyrektor MOPS-u.

Z 45 osób, które miały możliwość skorzystania z „opaski życia”, 32 zadeklarowały chęć dalszego jej posiadania. Wolne bransoletki trafią do kolejnych osób.

W ramach realizacji nowego programu w okresie od stycznia 2022 r. do 31 maja 2024 roku usługami objętych zostanie również co najmniej 45 osób. Ewentualne zwiększenie dostępności do „teleopieki” będzie zależne od posiadanych zasobów lub pozyskanych środków na ten cel.