Remont ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli wiązał się z likwidacją dużej części przydrożnej zieleni. Wycięto drzewa i krzewy, które rosły tam od lat, co wywołało nie małe oburzenie wśród mieszkańców. Przed i w trakcie remontu władze miasta i powiatu zapewniały, że rośliny zostaną przywrócone. Stanie się to na wiosnę.

W związku z tym, że spora część inwestycji była realizowana zimą i nie było możliwości zrealizowania zaplanowanych nasadzeń, starosta zapewnia, że zagospodarowanie terenów zielonych nastąpi wiosną.

– Były spory z mieszkańcami odnośnie wycinki drzew, które były przy tej drodze, szczególnie tych dużych topól. Oczywiście przystąpimy do nowych nasadzeń, jednak w okresie wiosennym. Rozmawiałem z panem prezydentem i to będzie nasza wspólna koncepcja. Porozumiemy się co do tego jakie nowe drzewa się pojawią, w którym miejscu. Będzie trochę krzewów, trochę drzew, takich które będą mogły rosnąć tu przy drodze. I myślę, że to będą nasadzenia dużych roślin, które szybko się zakorzenią i będą mogły prezentować swoją zieleń – dodaje starosta.

W miejsce wyciętych topoli, posadzonych zostanie łącznie 359 drzew i krzewów, takich jak: 6 śliw wiśniowych, 4 graby, 305 drzew trzmieliny i 44 krzewy irgi rozesłanej.

