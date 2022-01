Etykiety na pierwszy rzut oka wydają się być jedynie zwyczajnymi nalepkami, które widzimy na butelkach czy innych produktach. Jednakże w rzeczywistości są naprawdę znaczące. Mają bowiem dwie równie ważne funkcje. Pierwszą jest informowanie potencjalnych Klientów o tym, co dany produkt zawiera i skąd pochodzi, a drugą jest skupianie uwagi. Choć można uznać, że to pierwsza rola jest ważniejsza, to warto pamiętać o tym, że nie wybierzemy określonego towaru, jeśli nie zwróci on w sposób szczególny naszej uwagi. Wynika to z ogromnej konkurencji na regałach sklepu. Na co warto zwrócić uwagę podczas projektowania etykiet oraz gdzie znaleźć odpowiedniego ich dostawcę? Odpowiedź na te pytania poznasz, czytając ten artykuł.

Pierwsze wrażenie na wagę złota. Zwróć uwagę na odpowiednią formę etykiety

Etykieta spełnia dwie podstawowe i kluczowe funkcje. Pierwsza jest informacyjna, druga zaś reklamowa. Jednak warto określić, czego właściwie oczekuje Klient. A oczekuje on przede wszystkim przejrzystości. Zastanówmy się: czy wchodząc do sklepu, chcemy spędzać mnóstwo czasu na tym, aby zrozumieć, z czego i skąd jest dany produkt? Odpowiedź jest jasna – nie. Zależy nam na czasie, ponieważ zakupy i wybieranie produktów to raczej obowiązek niż czysta przyjemność. Dlatego też dana firma koniecznie powinna zwrócić dużą część swojej uwagi na odpowiednie skomponowanie etykiety sprzedawanego towaru. Jeśli będzie dobra, to niezwykle ułatwi to Klientom wybór, a marce sprzedaż.

Etykiety samoprzylepne tworzą wizerunek produktu. Na co zwrócić uwagę?

Jeśli zastanawiasz się, jak zaprojektować etykietę, to zastanów się, czego właściwie od niej oczekujesz jako konsument. Z produktami jest trochę jak z ludźmi; liczy się pierwsze wrażenie. Etykieta musi być więc czytelna i estetyczna. Wszyscy lubimy wiedzieć, że nie kupujemy kota w worku, ale równocześnie czas dla nas jest na wagę złota, co sprawia, że chcemy zobaczyć i ocenić już w tym samym momencie. Dobra etykieta zawiera po prostu oczekiwane przez Klienta informacje. Musi być również dopasowana do gatunku towaru, z którego pochodzi. Co równie istotne, powinna ona też określać przeznaczenie. Na przykład artykuły dla nieco starszych dzieci mają wyraźne i mocne kolory, a artykuły dla najmłodszych mają na sobie symbole nawiązujące do dzieciństwa właśnie. Jednakże nie martw się, jeśli nie każdy aspekt projektu jest dla Ciebie jasny i klarowny. Niektóre drukarnie oferują pomoc przy jego przygotowaniu. Takim producentem jest chociażby Grafpress. Tę firmę znajdziesz pod linkiem etykieta.info.pl/etykiety-samoprzylepne/. Wybierz najbardziej odpowiadającą Twojemu produktowi formę etykiety i postaw na innowacyjność i najlepszą jakość. To niezwykle istotne!