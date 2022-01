Bez prawidłowo działającego drenażu, woda opadowa nie będzie miała jak „uciec” i zacznie gromadzić się na powierzchni. A nikt chyba nie lubi przedzierać się przez zalany chodnik czy plac lub przeskakiwać ponad kałużami na podjeździe do domu. Na szczęście tych nieprzyjemnych scenariuszy można łatwo uniknąć. Jeśli w odpowiednim momencie postawimy na kompleksowy system odwodnienia liniowego, zalegająca woda stanie się jedynie odległym wspomnieniem. Kluczowe jednak, by zdecydować się na jego założenie w odpowiednim momencie. Kiedy dokładnie? Tego dowiesz się z lektury poniższego poradnika.

Wyjaśniamy, czym jest odwodnienie liniowe. Bez niego ulice zamieniłyby się w wielkie kałuże

Odwodnienie liniowe to system korytek, umożliwiający grawitacyjny odbiór wody deszczowej lub roztopowej, a następnie jej odprowadzanie do kanalizacji lub zbiorników retencyjnych. Ten rodzaj drenażu jest na tyle skuteczny, że znalazł zastosowanie nie tylko w budownictwie przemysłowym, ale i tym prywatnym. System odwodnienia liniowego transportuje więc wodę gromadzącą się zarówno na ulicach, chodnikach, wielkopowierzchniowych parkingach, jak i na przydomowych podjazdach. Niezależnie od wielkości danego obiektu, nieefektywne odprowadzanie wody może doprowadzić do szeregu mało przyjemnych skutków. Woda regularnie zalewająca garaż czy piwnicę po jakimś czasie doprowadzi do osłabienia kondycji fundamentów i ścian. Nikogo nie trzeba też przekonywać, że ogromne kałuże tworzące się na jezdni nie wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze systemu odwodnienia liniowego? Przede wszystkim na jakość!

Jak głosi znana maksyma: Lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego o efektywnym systemie odwodnienia liniowego należy pomyśleć już na etapie projektowania danej przestrzeni – wiąże się ono bowiem z koniecznością przeprowadzenia wykopów i prac betoniarskich. Nie oznacza to oczywiście, że odwodnienia liniowego nie założymy już wiele lat po zakończeniu budowy. Będzie to jednak wiązało się ze znacznie większymi kosztami związanymi np. z usunięciem części nawierzchni. Niezależnie od tego, kiedy zdecydujemy się zainwestować w odwodnienie liniowe, musimy pamiętać, że o jego skuteczności decyduje przede wszystkim jakość tworzących system komponentów oraz ich prawidłowa instalacja. Na rynku dostępne są kompleksowe systemy odwonienia liniowego, których poszczególne elementy, jak choćby korytka, wytwarzane są z plastiku, betonu bądź betonu polimerowego.