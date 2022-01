Do Sądu Rejonowego w Nisku wpłynął akt oskarżenia przeciwko Maurycemu S., którego firma składowała na terenie dawnej cegielni przy ulicy Wilczej w Nisku odpady, który mogły stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. Oskarżonemu grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Karę na firmę nałożył też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Sprawa składowania odpadów na terenie nieczynnej cegielni na osiedlu Warchoły w Nisku ma swój początek przed rokiem i przez ten czas budziła wiele pytań i kontrowersji wśród mieszkańców.

Niebezpieczne składowisko odpadów w Nisku?

Przypomnijmy. O działalności składowiska odpadów na osiedlu Warchoły poinformowali naszą redakcję pod koniec stycznia 2021 roku mieszkańcy Niska. Ich niepokój wzbudziły ogromne TIRy pełne odpadów, które od kilku tygodni zjeżdżały do starej cegielni. Strach wzrósł, gdy z nieczynnych od lat cegielnianych kominów znów zaczął lecieć czarny, gryzący dym. Przerażeni poinformowali władze miasta, a te Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie i policję. Sprawą zajęła się też Prokuratura Rejonowa w Nisku. Jak się okazało, składowisko w Nisku prowadziła firma z siedzibą w Gdyni, która wydzierżawiła od właściciela część terenu dawnej cegielni.

Jak dowiedziała się „Sztafeta” prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Nisku postępowanie zakończyło się. Akt oskarżenia przeciwko właścicielowi firmy składującej odpady na terenie cegielni na ul. Wilczej w Nisku trafił do sądu.

Akt oskarżenia już w sądzie

– 27 grudnia 2021 roku Prokuratura Rejonowa w Nisku skierowała do Sądu Rejonowego w Nisku II Wydział Karny akt oskarżenia przeciwko Maurycemu S. oskarżonemu o to, że w okresie od 23 grudnia 2020 r. do 8 lutego 2021 r., ma terenie obiektu cegielni, w Nisku, składował odpady zawierające składniki determinujące ich przynależność do odpadów niebezpiecznych, wbrew przepisom Ustawy o odpadach, w warunkach mogących stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach bądź też spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi, bez odpowiedniego przystosowania terenu do czasowego magazynowania odpadów, poprzez brak zorganizowania utwardzonego podłoża, zabezpieczającego przed migracją zanieczyszczeń do gruntu i wód gruntowych, brak zorganizowania systemu odbioru wód odpadowych i powstających ocieków z odpadów, brak zabezpieczenia przed dostępem zwierząt, brak zabezpieczenia przez wpływem czynników atmosferycznych oraz niewłaściwą lokalizację miejsca magazynowania odpadów palnych – informuje naszą redakcję rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu Andrzej Dubiel.

Jak wyjaśnia prokurator, za czyn z art. 183 § 1 k.k. oskarżonemu grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

WIOŚ w Rzeszowie nałożył 155 tys. zł kary.

Postępowanie w sprawie odpadów składowanych na terenie dawnej cegielni przy ulicy Wilczej w Nisku prowadził także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Jak się okazuje postępowanie zakończyło się nałożeniem 155 tys. złotych kary. Niestety, jak można było się spodziewać, firma przeciw której prowadzone było powstępowanie, odwołała się od decyzji rzeszowskiego WIOŚ.

Firma odwołała się

– Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w informuje, że podmiot, który na etapie prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie czynności kontrolnych posiadał tytuł prawny do nieruchomości w m. Nisko ul. Wilcza 27 na podstawie umowy dzierżawy, wobec którego wydano decyzję wymierzającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 155 100 zł za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz decyzję administracyjną wstrzymującą z dniem 31 maja 2021 r. działalność gospodarczą w zakresie zbierania odpadów na terenie zlokalizowanym przy ul. Wilczej 27 w Nisku, wniósł odwołania od ww. decyzji do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W związku z powyższym, wydane decyzje nie są ostateczne – wyjaśnia „Sztafecie” Andrzej Adamski, kierownik Delegatury w Tarnobrzegu Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Co z odpadami?

Z kolei postępowanie mające na celu zmuszenie firmy do usunięcia odpadów z terenu cegielni zostało umorzone. Dlaczego? – Z informacji przekazanej do Inspektoratu przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, który prowadził postępowanie administracyjne mające na celu nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie tych odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania wynika, że odpady zostały usunięte z terenu nieruchomości przy ul. Wilczej 27 w Nisku (przekazane do utylizacji). W związku z tym, postępowanie to zostało umorzone – tłumaczy Adamski.

