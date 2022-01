Radny Dariusz Przytuła złożył interpelację, w której w imieniu mieszkańców wnioskował o przeprowadzenie remontu ulic Słonecznej, Zasanie, Szkolnej oraz ulicy prowadzącej od wiaduktu do ronda w ulicy Okulickiego. Radny prosił również o organizację konsultacji dotyczących remontu ulicy Wyszyńskiego.

– Zadania dotyczące remontu ulic Słonecznej i Zasanie wraz z rozbudową obejmującą chodniki i oświetlenie uliczne zostaną wpisane na listę zadań oczekujących na realizację. Wymagają one opracowania dokumentacji projektowej i w takim zakresie zostaną zgłoszone do projektu budżetu na 2023 rok. W zakresie remontu ulicy Szkolnej ewentualny zakres niezbędnych do przeprowadzenia prac zostanie określony po wiosennych przeglądach dróg – czytamy w odpowiedzi na interpelację.

Ponadto w opublikowanym w biuletynie informacji publicznej dokumencie poinformowano, że po wyłonieniu wykonawcy programu funkcjonalno – użytkowego na rozbudowę i przebudowę ul. Wyszyńskiego (przyp. red. wykonawca został już wyłoniony), na etapie prac projektowych będzie możliwość wnoszenia uwag i wniosków. W zależności od sytuacji pandemicznej zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne lub będzie możliwość zgłaszania uwag w formie pisemnej.

– Remont nawierzchni zjazdu z wiaduktu zostanie przeprowadzony w roku 2022 w ramach remontów bieżących. Natomiast rozbudowa miejsc postojowych wymaga przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie tych prac wymaga wcześniejszego uzyskania zgody mieszkańców przyległego budynku na częściowe zajęcie nieruchomości przyblokowej i wycinkę drzew. W przypadku pozytywnej opinii zostanie przygotowana wycena prac i zgłoszenie zadania do budżetu miasta w ramach ewentualnych oszczędności na realizacji zadań zapisanych w budżecie miasta – czytamy w odpowiedzi magistratu.