245 pożarów, 988 miejscowych zagrożeń oraz 31 fałszywych alarmów – tak w liczbach prezentuje się ubiegły rok pracy strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

W sumie stalowowolscy strażacy interweniowali 1264 razy. W porównaniu do roku 2020 obserwujemy spadek o 229 zdarzeń. Jak zawsze najwięcej wyjazdów odnotowano na terenie Stalowej Woli. Na drugim miejscu jest gmina Zaleszany, a na trzecim gmina Pysznica.

Strażacy mieli mniej pożarów do ugaszenia

Rok 2021 był rokiem, w którym po raz kolejny spadła ilość pożarów. Porównując do roku 2020 nastąpił ich spadek o 140.

– Nie odnotowano pożarów bardzo dużych. Szybkie powiadamianie Straży Pożarnej o zaistniałych zdarzeniach, doskonała mobilność strażaków, dobre rozmieszczenie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie, a także dostępne możliwości taktyczno-operacyjne jednostek i prawidłowe dysponowanie sił i środków sprawia, że pożary zaliczane do tej wielkości występują obecnie coraz rzadziej – mówi Krystian Bąk z KP PSP w Stalowej Woli.

Atakowały zwierzęta i owady

Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to w porównaniu do poprzedniego roku, w tej kategorii również odnotowano spadek. Wśród tych zdarzeń największą ilość stanowią zagrożenia lokalne (824).

– W minionym roku najwięcej miejscowych zagrożeń dotyczyło zdarzeń związanych z wypadkami i kolizjami w transporcie drogowym, których było 148 zdarzeń. 118 interwencji dotyczyło agresywnych i nietypowych zachowań zwierząt i owadów. Inne działania były związane pandemią koronawirusa i polegały na: dostarczaniu żywności i leków do osób przebywających na kwarantannie i w izolacji, kontrolach otwartych miejsc gdzie mogą gromadzić się duże skupiska ludzi oraz ich zabezpieczeniu, komunikowaniu ludności o zagrożeniu, dezynfekcji obiektów, dowożeniu do placówek oświatowych środków ochrony indywidualnej oraz płynów do dezynfekcji oraz dowożeniu ludzi na szczepienia – mówi Krystian Bak.

Ponadto w 2021 roku na terenie powiatu stalowowolskiego w wyniku gwałtownych przyborów wód spowodowanych intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu, spływem wód opadowych na rzece San oraz jej dopływach odnotowano kilkadziesiąt działań związanych z akcjami przeciwpowodziowymi. W wyniku zwiększenia się poziomu wód doszło do wystąpienia ich z koryta rzeki czego skutkiem było: podtopienia domów mieszkalnych, budynków gospodarczych i posesji.

Interweniowali poza granicami powiatu

Jednocześnie stalowowolskie jednostki ochrony przeciwpożarowej uczestniczyły w 9 zdarzeniach poza terenem swojego działania, głównie na terenach powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego oraz tarnobrzeskiego. Działania te polegały na pomocy w gaszeniu pożarów lasów i nieużytków rolnych oraz wypadków drogowych na trasie Stalowa Wola – Tarnobrzeg.

Podsumowując, w 1233 zdarzeniach roku ubiegłego brało udział 1001 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, wspieranych przez jednostki OSP, których zastępy w roku 2021 wyjechały 937 razy. Łącznie 3576 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 4031 druhów OSP uczestniczyło w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu stalowowolskiego.

