Leczenie kanałowe obrosło w mit w naszym społeczeństwie. Gdy ktoś dostanie diagnozę, która wymaga takiego rodzaju przeciwdziałania, zaczyna mieć jak najczarniejsze myśli. Faktycznie, ta metoda leczenia nie wzbudza zachwytu, ponieważ jest wymagającym procesem, ale – całe szczęście – w XXI wieku mamy zarówno odpowiedni sprzęt, jak i znaczną wiedzę. To sprawia, że pacjent nie musi się zanadto martwić. Leczenie endodontyczne nie jest takie straszne, jakim go malują. Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, czym właściwie jest endodoncja i dlaczego nie trzeba się jej obawiać.

Jak rozpoznać potrzebę leczenia endodontycznego i jak ono wygląda w praktyce

Dotkliwy, zaburzający sen ból zęba jest najpopularniejszą dolegliwością, jaka sugeruje konieczność przeprowadzenia leczenia kanałowego. Jeśli to uczucie pojawia się podczas spożywania posiłków, a do tego towarzyszy mu ból głowy czy gorączka, to jest to bardzo prawdopodobne, że pacjentowi postawiona zostanie taka diagnoza. Przyczyną tego bólu jest zapalenie miazgi zęba, do której dochodzi, gdy próchnica nie jest odpowiednio lub w ogóle leczona. Po dokładnym wywiadzie z pacjentem, stosuje się diagnostykę radiologiczną. Zdjęcie rentgenowskie pozwala lekarzowi prawidłowo rozpoznać problem, a ponadto poznać długość i kształt kanału. Po jego ocenie, jeśli jest to konieczne, następuje proces leczenia. Jego przebieg bywa różny, ponieważ jest zależny od przypadku i obranej metody. Choć ogólnie przytoczyć można kilka kroków. Pierwszym jest otwarcie zęba, usunięcie próchnicy i stworzenie dojścia do kanałów korzeniowych. Drugim krokiem jest usunięcie miazgi oraz dezynfekcja wnętrza. Po tym wszystkim, następuje osuszenie i szczelne wypełnienie kanałów materiałami biozgodnymi, czyli np. gutaperką. Ostatnim krokiem jest wypełnienie zęba. Warto dodać, że to wszystko wykonywane jest w znieczuleniu, co istotnie przekłada się na brak dotkliwości całego procesu.

Jaki sprzęt jest wykorzystywany w leczeniu kanałowym?

Trzeba nadmienić, że leczenie kanałowe jest bardzo skomplikowanym i trudnym do przewidzenia zabiegiem. Nigdy nie ma 100% pewności, że się powiedzie. Niemniej prawidłowo wyleczony ząb pozostaje w jamie ustnej na bardzo długo i nie daje żadnych negatywnych objawów. To gra warta świeczki. Dlatego bardzo ważne jest to, aby dentysta wykorzystywał jak najlepszy sprzęt w celu neutralizacji problemu. W trakcie wykonywania zabiegu wielokrotnie przeprowadzany jest precyzyjny pomiar długości roboczej kanałów za pomocą urządzenia zwanego endometrem. To niezwykle istotne, ponieważ dokładna wizja kanałów diametralnie zwiększa szansę na powodzenie całego procesu leczenia. Niezwykle przydatny jest również mikroskop. Pozwala on na wielokrotne powiększenie obrazu leczonego zęba, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia dodatkowych kanałów. Na stronie internetowej: https://lubdent.com.pl/ znaleźć można szeroki wybór najlepszego jakościowo sprzętu, który przyda się w skutecznym leczeniu. Zapoznaj się z ofertą sklepu LUBDENT. Pozwoli on wykonywać zabiegi endodontyczne w najwyższej jakości.