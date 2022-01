Przekształcanie spółek jest często podejmowanym działaniem, które związane jest ze dopasowaniem spółki do rodzaju prowadzonej działalności, a także jest konsekwencją zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Wszystkie przepisy prawne, na których powinno się opierać podjęte działanie zawarte jest w Kodeksie Spółek Handlowych. Czas samego procesu przekształcania jest uzależniony od wielu czynników. Najważniejszym działaniem jest prawidłowe przygotowanie dokumentacji, na której wszystko się opiera. Przeczytaj niniejszy artykuł i dowiedz się na co musisz się przygotować chcą przekształcić spółkę.

Krótkie ABC o przekształcaniu spółki. Przekonaj się, jakie działania musisz podjąć

Warunki przekształcenia spółki, które muszą zostać spełnione to przede wszystkim sporządzenie odpowiedniego planu z dołączoną opinią audytora. Kolejnym bardzo istotnym krokiem jest przygotowanie uchwały o przekształceniu spółki. Następnie dochodzi do powołania reprezentantów spółki. Ostatnia czynność polega na dokonaniu w rejestrze wpisu dotyczącego nowej spółki oraz wykreśleniu poprzedniej. Sam proces przekształcania można podzielić na 3 fazy. Pierwsza tzw. menadżerska polega m.in. na przygotowaniu odpowiedniego planu przedstawiającego jak będzie wyglądało przekształcenie. Następnie jest faza właścicielska, w jakiej dochodzi do podjęcia uchwały o przekształceniu spółki przez współwłaścicieli. Trzecią fazą jest faza rejestrowa, w której do Krajowego Rejestru Sadowego oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłasza się przekształcenie spółki.

Dowiedz się jak długo trwa przekształcanie spółki i jakie czynniki na to wpływają

Z reguły sam proces przekształcania trwa od 2 do 3 miesięcy, jednak należy mieć na uwadze, że jest to umowny czas, który w zależności od wielu czynników może ulec wydłużeniu nawet do kilku miesięcy, a w niektórych przypadkach skróceniu. Przede wszystkim jest on uzależniony od tego w jaką spółkę następuje przekształcenie oraz od rodzaju działalności. Poza przygotowaniem planu przekształcenia należy również posiadać zestawienie finansowe spółki. Istnieje wymóg prawny o konieczności podwójnego zawiadomienia współwłaścicieli o podjęciu uchwały. Pierwsze zawiadomienie należy wykonać miesiąc przed podjęciem uchwały, a drugie nie szybciej niż dwa tygodnie od pierwszego zawiadomienia. Ostatnim czynnikiem jest jak już wcześniej zostało wspomniane złożenie wniosku zawiadamiającego o przekształceniu do KRS, który na jego rozpatrzenia ma średnio miesiąc.